انطلاق فعاليات اللقاء التاسع لخدمة الفلك للأسر الشابة بالإيبارشية البطريركية

أقامت خدمة الفلك للأسر الشابة بالإيبارشية البطريركية، لقاءها التاسع تحت عنوان "مسؤوليتك ولا مسؤوليتي"، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

بدأ اليوم بلعبة ترفيهية للأزواج والزوجات، ثم بدأ الأب ميشيل ألفي، مسؤول خدمة الفلك بالصلاة، والترحيب بجميع الأسر، خاصة الأسر الجديدة.

كما رحب بـ نشوى لويس، أخصائي العلاقات الأسرية، والتي بدأت اللقاء بعمل بين الزوجين، كمدخل للكلام عن ما هي مسؤولية الزوج والزوجة، ولمعرفة المسؤولية، يجب أولًا معرفة من هو الرجل، ومن هي المرأة، وما هي احتياجات كل منهما. ومن هنا، نفهم طبيعة مسؤولية كل منهما، بجانب المسؤولية المشتركة بينهما. وانتهى الاجتماع بالصلاة، والصورة التذكارية.