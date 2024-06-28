الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأصحاب البشرة الحساسة.. كيف تحافظ على بشرتك خلال فصل الصيف؟

تاثير الصيف على البشرة
تاثير الصيف على البشرة

مع بداية فصل الصيف يعاني الكثير من الناس من أصحاب البشرة الحساسة بسبب التعرض لدرجات الحرارة العالية وأشعة الشمس المباشرة والتلوث من اضرار كثيرة.


وفي مقابلة مع HT Lifestyle، اقترحت الدكتورة سيمال سوين،  طبيبة الأمراض الجلدية  بعض النصائح الأساسية للعناية بالبشرة لمساعدة الأفراد ذوي البشرة الحساسة على الحصول على بشرة صحية ومشرقة دون أي إزعاج خلال فصل الصيف.

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اختبار  المنتجات الجديدة: 


قبل دمج أي منتج جديد للعناية بالبشرة في روتينك، من المهم إجراء اختبار الرقعة حيث يتم وضع كمية صغيرة من المنتج على منطقة منفصلة من جلدك، مثل خلف الأذن أو على المعصم الداخلي، والانتظار لمدة 48 ساعة على الأقل لمعرفة ما إذا كانت هناك أي ردود فعل سلبية من الجسم أم لا. هذه الخطوة البسيطة يمكن أن تساعدك على تجنب مشاكل البشرة.

اختاري المنظفات اللطيفة:


اختاري المنظفات الخفيفة الخالية من العطور والمصممة خصيصًا للبشرة الحساسة.


على الرغم من أن التقشير مفيد لإزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز تجدد الخلايا، إلا أن أصحاب البشرة الحساسة يجب أن يتعاملوا مع التقشير بحذر. 


فبدلًا من المقشرات القاسية أو المقشرات الكيميائية، اختاري منتجات التقشير اللطيفة التي تحتوي على مكونات مثل إنزيمات الفاكهة أو حبيبات الجوجوبا.

استخدمي منظفات لطيفة:


تأكدي من اختيار منظفات لطيفة وخالية من العطور ومصممة خصيصًا للبشرة الحساسة تجنبي استخدام المكونات القاسية مثل الكبريتات والكحول والعطور، والتي يمكن أن تجرد البشرة من زيوتها الطبيعية وتسبب تهيجها.


الماء الفاتر:


استخدمي الماء الفاتر لغسل وجهك بدلًا من الماء الساخن، لأن الماء الساخن قد يؤدي إلى تفاقم حساسية البشرة عن طريق إزالة الرطوبة منها. يساعد الماء الفاتر في تنظيف البشرة دون التسبب في تهيجها.

جففي بشرتك بلطف بدلًا من فركها: 


بعد التنظيف، جفف بشرتك بلطف بمنشفة ناعمة بدلًا من فركها بقوة. يمكن أن يؤدي فرك بشرتك إلى تفاقم حساسية البشرة واحمرارها والتهابها.

 

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ترطيب البشرة بانتظام: 


حافظي على ترطيب بشرتك باستخدام مرطب لطيف لا يسبب الحساسية ومناسب للبشرة الحساسة. اختاري مرطبًا يحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين والسيراميد، والتي تساعد على حبس الرطوبة وتقوية حاجز الجلد.

 

الحد من التعرض للمهيجات: 


يجب تجنب المهيجات الشائعة التي يمكن أن تسبب تفاعلات حساسية في بشرتك، مثل العطور والكحول والمنظفات القاسية وبعض المواد الحافظة واستخدمي منتجات العناية بالبشرة التي تحمل علامة مضادة للحساسية وخالية من العطور.

9- اتبعي روتينًا بسيطًا للعناية بالبشرة:


اتبعي روتينًا بسيطًا للعناية بالبشرة مع عدد أقل من المنتجات لتقليل مخاطر التهيج. 
وقومي بتضمين المنظفات اللطيفة والمرطبات وواقي الشمس في روتينك وتجنب استخدام الكثير من المكونات النشطة في وقت واحد.

حافظي على ترطيب بشرتك وتناولى نظامًا غذائيًا صحيًا: 


اشربي كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب بشرتك من الداخل إلى الخارج، وتناولي نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات وأحماض أوميجا 3 الدهنية لدعم صحة البشرة بشكل عام.

 

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