الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطريرك الكاثوليك يترأس قداس المناولةِ الاحتفالية بكنيسة مار مرقس فى العبور

الكنيسة
الكنيسة

ترأس صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعشرة من أبناء وبنات كنيسة القديس مار مرقس الرسول، بالعبور.

جاء ذلك بمشاركة الأب مينا مسعود، راعي الكنيسة، حيث شرح صاحب الغبطة في عظة الذبيحة الإلهية "معنى عيد الرسل وأهميته"، شاكرًا راعي الكنيسة، على مجهوداته في خدمة الرعية، كما عبر عن امتنانه لخدام المناولةِ الاحتفاليةِ، في إعداد وتكوين مخدوميهم، مشيدًا كذلك بنمو الكنيسة.

كذلك، دار لقاء أبوي بين بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمحتفى بهم حول ما تعملوه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى، مؤكدًا لهم أهمية ممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، وفعل أعمال الخير.

وأنهى غبطة البطريرك صلاة القداس الإلهي بتوزيع الشهادات التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، بالإضافة إلى التقاط الصور الختامية معهم.

وكان قد التقى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، خدام الإيبارشية البطريركية، في إطار المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس لخدام التعليم المسيحي، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

يقام المؤتمر في الفترة من السادس عشر، وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "جَدِّدْ أَيَّامَنا كما كانَت في القِدَم. (مراثي إرميا ٢١:٥)".

شارك في اللقاء القمص الدكتور يونان شحاتة، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص، ومسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، وخدام وخادمات مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأخ محسن مجدي، عضو المكتب، وعدد كبير من خدام وخادمات مختلف كنائس الإيبارشية.

وألقى الأب البطريرك المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان "عام الصلاة كاستعداد لليوبيل"، حيث قدم في البداية نبذة عن نشأة اليوبيل في الكنيسة الكاثوليكية، مؤكدًا أنه من الحق الكنيسة أن تقوم بيوبيل استثنائي، في حالة مناسبة كبيرة.

كذلك، شرح صاحب الغبطة معنى شعار اليوبيل "حجاء الرجاء"، موضحًا تصميم سنة اليوبيل ٢٠٢٥، معطيًا عدة مفاهيم عن الصلاة، كما أشار إلى عدد من المقاطع الكتابية، التي توضح الصلاة في حياة الرب يسوع.

وفي الختام، تحدث غبطة البطريرك حول "كيف أعيش الصلاة في حياتي كخادم للتعليم المسيحي"، من خلال أربع نقاط أساسية: الصلاة هي طريق لنوال البركات، الصلاة هي الثمار المرجوة، الصلاة هي الانتصارات القوية، والصلاة هي اتساع العمل، وكثرة العاملين.

 

جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر التكويني الخامس لخدام الإيبارشية البطريركية تدور حول "اليوبيل"، انطلاقًا من دعوة قداسة البابا فرنسيس، لتخصيص عام ٢٠٢٥، ليكون عامًا لليوبيل "حجاج الرجاء".

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