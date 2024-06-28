أهالي برج العرب: "حياة كريمة" أنقذتنا من إهمال دام لسنوات.. وحياتنا تغيرت للأفضل

تعد مبادرة "حياة كريمة" من أهم المبادرات بمحافظة الإسكندرية التي استطاعت أن تغير وجه القرى النائية بمركز ومدينة برج العرب التي عانت على مدار سنوات طويلة من الإهمال ونقص الخدمات، لتكون بمثابة نقلة نوعية بما قدمته من العديد من المشروعات التنموية والخدمية في كافة القطاعات.

وشهدت قرى مركز ومدينة برج العرب تغييرا شاملا من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية في قطاعات الصحة والطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والتعليم وغيرها من المشروعات.

وقال اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، إن مشروعات مبادرة حياة كريمة أعادت الحياة إلى المواطنين بقرى برج العرب بعد أن حرموا من كافة الخدمات على مدار 40 عامًا، حيث شملت المبادرة العديد من المشروعات التي هدفت لبناء مدارس جديدة ومجمعات خدمية ومراكز الشباب ووحدات صحية ونقاط إسعاف ودخول الصرف الصحي للمنازل وشبكات المياه، وكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن.

وأكد على الدور الذى يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن المصرى وتوفير حياة كريمة له من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في كافة المحافظات وفي محافظة الإسكندرية التي تلقى اهتمامًا كبيرا في كافة المشروعات.

وأكد أهالي برج العرب أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتنقذ القرى والنجوع من الإهمال التي غرقت فيه لسنوات لتوفر للمواطنين الخدمات والحياة الآدمية التي حلموا بها لهم ولأبنائهم.

بخيتة: من أهم مشروعات الرئيس السيسي لأنه يشعر بنا

قالت بخيتة عبد الله، إحدى أهالي مركز برج العرب القديم، إن المبادرة الرئاسية حياه كريمة أطلقت العديد من المشروعات الهامة في القرى، مسيرة إلى أن أهم هذه المشروعات هي شبكة الصرف الصحي، حيث أن جميع القرى لا يوجد بها صرف صحي إطلاقًا وكانوا يعيشون على إنشاء بئر صرف صحي أمام كل منزل ونزحه عن طريق عربات خاصة لذلك.

وأضافت لـ"الدستور"، أن من بين المشروعات الهامة التي وفرتها حياة كريمة تطوير شبكات المياه، وإنشاء الوحدات الصحية في كل قرية لتكون قريبة من كافة الأهالي، حيث كانت الوحدات والمستشفيات سابقًا بعيدة عن أماكن السكن وكان يستلزم قطع مسافات كبيرة للكشف الطبي قائلة: "الريس عمل مشروعات كتير حلوة، وحياه كريمة بالنسبة لنا جعلت حياتنا أفضل".

حسام: الاهتمام بالأطفال والنشء بالتوسع في إنشاء المدارس ومراكز الشباب



وأوضح حسام بلال من أهالي قرية بهيج ببرج العرب، أن القرى أصبحت مختلفة تماما بعد دخول المشروعات والانتهاء من الكثير منها حتى أصبحنا نشعر بالاختلاف، مشيرة إلى أن أهم ما يميز المبادرة هو الاهتمام بالأطفال والنشء من خلال إنشاء العديد من المدارس، وإنشاء وتطوير مراكز الشباب وهو ما يعد اهتمام بالاجيال القادمة حيث توفر مراكز الشباب الألعاب المختلفة وملاعب قرى القدم والرياضات الأخرى والعديد من الأنشطة.

وتابع أن القرى كانت تفتقر لشبكات التليفونات والإنترنت، وكانت حالة الطرق سيئة جدًا، حيث يتم الانتهاء من كافة المشروعات وتمهيد الطرق وهو ما تم في العديد من الطرق بالقرى، فضلا عن مشروعات الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف لم يكن لدينا أيً من تلك الخدمات متوفرة في برج العرب لتحويلها إلى مناطق متحضرة.



كريمة: المجمعات الخدمية إنجاز للاوراق الرسمية دون مشقة



وقالت كريمة عادل من أهالي قرية الغربانيات ببرج العرب، إن قرى برج العرب تبتعد كثيرًا عن المدينة، لذا كانت هناك معاناة في إنجاز العديد من الأوراق وقطع مسافات بعيدة ومعاناة أيضًا في حالات المرض، والمدارس وكل شيئ، لافتةً أنها لم تكن تتوقع أن تتم بداخل برج العرب كل هذه المشروعات وعلى رأسها المراكز الخدمية والتي يوجد بها جميع المصالح الحكومية من شهر عقاري وتأمينات وتضامن اجتماعي والتي كانت تستغرق منا وقت طويل ومشقة لإنهاء مصالحنا في أماكن بعيدة.

وأضافت أن التوسع في إنشاء المدارس لتكون هناك مدارس قريبة من جميع القرى والنجوع، زاد من اهتمام الأسر بتعليم ابنائهم، وهو شيئ هام جدًا، فضلا عن فتح فصول لمحو الأمية وتنظيم العديد من الورش لتعليم السيدات المشغولات اليدوية بمراكز الشباب والندوات التوعوية والثقافية التي يتم عقدها من خلال الأوقاف والمجلس القومي للمرأة.

وأكدت أن المشروعات التي تطلقها الدولة والتي تمس حياه الإنسان وترتقي به وتوفر له حياة أفضل تستحق منا كل التقدير والدعم وان نفتخر دائمًا بأن هناك من يشعر بنا كما يشعر بنا الرئيس السيسي ليوفر لنا هذه الحياة الكريمة ولكافة المناطق المستحقة بالجمهورية.