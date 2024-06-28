الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا باخوم يلتقي بأسر كنيسة العذراء في شبرا

الكنيسة
الكنيسة

التقى ظهر اليوم الجمعة، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أسر كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء بشبرا.

حضر اللقاء الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومسؤولو، وأعضاء اجتماعي أسرة القديس يوسف، وأسرة بيت على الصخر.

بدأ الاجتماع ببعض الترانيم الروحية، ثم ألقى صاحب النيافة محاضرة اللقاء بعنوان "الصلاة في الواقع العائلي"، موضحًا مفاهيم، وأنواع الصلاة في كنيستنا الكاثوليكية.

وأشار الأب المطران إلى أن الصلاة هي كوني في حضرة الله، حيث تعني (الصلاة) بأن أسمح لله بالتدخل في حياتي على عكس مخططاتي، مؤكدًا أهمية دور العائلات تجاه دعوات أبنائهم وبناتهم.

تضمن اللقاء أيضًا، فتح باب المناقشة بين الأنبا باخوم، والحاضرين، مستمعًا إلى التحديات والصعوبات، التي تواجه الأسر فيما يخص الصلاة في الواقع العائلي.

واختتم نيافة المطران اللقاء بالتأمل في صلاة خاصة للقديس أنطونيوس البدواني، شفيع الزيجات، مشجعًا العائلات على تلاوة هذه الصلاة يوميًا، مشددًا ضرورة التفريق بين ممارسة سر التوبة والمصالحة، وبين الإرشاد الروحي.

وعقب اللقاء، قدم اجتماع أسرة القديس يوسف هدية تذكارية إلى النائب البطريركي، ثم كرم نيافته الأزواج والزوجات، الذين احتفلوا بتذكار زواجهم خلال شهر يونيو الجاري.

كذلك، كرم الأنبا باخوم جميع الفائزين في المسابقة الأسبوعية، التي يقدمها ينظمها الاجتماع، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع مسؤولي اجتماعي الأسرة بالرعية.

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