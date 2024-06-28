السفير حسين هريدى: إسرائيل لا تريد استخدام مصطلح "وقف إطلاق نار مستدام"

قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه في الوقت الذي فيه الجهود المصرية والقطرية مستمرة من أجل البدء في تنفيذ قرار مجلس الأمن 27/35 الذي يتبنى مقترحات الرئيس الأمريكي بايدن حول التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم عبر ثلاث مراحل، إلا أننا لا نرى أي تجاوب من إسرائيل، وهناك شروط وضعتها حركة حماس من أجل قبولها للقرار والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى منه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن إسرائيل لا تريد استخدام مصطلح "وقف إطلاق نار مستدام"، وكذلك حركة حماس تشترط التزام وموافقة إسرائيلية بضمانات دولية وإقليمية بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق نار دائم من جانب والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

ولفت إلى أن إسرائيل لم تكن تفكر في العزلة الدولية، فالحركة الصهيونية العالمية وإسرائيل وليدة هذه الحركة، منذ نشأتها تعتمد على الانحياز لقوة كبرى، فعند صدور وعد بلفور كان اعتماد حركة الصهيونية العالمية على بريطانيا العظمى في ذلك الوقت، والآن إسرائيل تعتمد على قوة عظمى أخرى وهي الولايات المتحدة الأمريكية.