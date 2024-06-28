القاهرة الإخبارية: أبرز المدن والدوائر المؤثرة فى الانتخابات الإيرانية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا لها عن أبرز المدن والدوائر المؤثرة في الانتخابات الإيرانية.

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن الإيرانيين يعيشون لحظات حاسمة لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات توصف بالانتخابات المبكرة، حيث يتنافس خلالها ستة مرشحين وذلك بعد مصرع الرئيس السابق إبراهيم رئيسي بعد تحطم مروحيته في محافظة أذربيجان الشرقية في 19 من شهر مايو الماضي.

وتابع: "لكن كيف سيتم ترتيب المشهد الانتخابي في إيران وما أبرز الدوائر والمحافظات المؤثرة في عملية اختيار خليفة لإبراهيم رئيسي؟"، للإجابة على هذا التساؤل يتعين النظر إلى البيانات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، إذ تُصنَّف الدوائر بناءً على عدد الناخبين والأهمية الاقتصادية والسياسية والتأثيرات الاجتماعية والثقافية في كل محافظة أو مدينة إيرانية.

طهران الأولى

إن مدينة طهران احتلت المرتبة الأولى في ترتيب المدن الإيرانية الحاسمة في تحديد نتائج الانتخابات باعتبارها العاصمة وقلب الاقتصاد الإيراني النابض، إضافة إلى كونها أكبر المدن من حيث عدد الناخبين بواقع 9 ملايين و815 ألف ناخب مؤهل للإدلاء بأصواته، وفقًا لآخر إحصاء خلال آخر انتخابات أجريت.

خراسان رضوي الأكثر تأثيرًا

إن مدينة خراسان رضوي الواقعة في شمال شرقي إيران والتي أتت ثانية من حيث المحافظات الأكثر تأثيرًا، تعود أهميتها إلى كونها واحدة من بين أكبر معاقل التيارات السياسية الأصولية والمحافظة، إضافة إلى وقوع مدينة مشهد ذات الأثر والبعد الديني الكبير لدى أبناء الطائفة الشيعية داخل حدود هذه المنطقة، كما يوجد بها نحو أربعة ملايين وستمائة وستة عشر ألف شخص لهم حق التصويت.

أصفهان قلب إيران النووي

وتأتي في المرتبة الثالثة، محافظة أصفهان والتي تلقب بقلب إيران النووي، إذ تصنف كواحدة من بين أكبر خمس محافظات إسهامًا في الناتج الإجمالي لإيران وفق بيانات مركز الإحصاء الإيراني، كما تعتبر العصب الصناعي والتكنولوجيا في إيران وتشتهر تاريخيًا بالغنى والتنوع الثقافي والهندسة المعمارية الفريدة التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الناخبين بواقع 3 ملايين 634 ألف مواطن لهم حق التصويت.

تبريز لها تأثير قوي

وتبرز مدينة تبريز، كعاصمة لمحافظة أذربيجان الشرقية، إذ تحتل هي الأخرى مكانة بارزة ولها تأثير مقبول للغاية في نتائج الانتخابات، فهي ثالث أكبر مدن إيران من حيث المساحة بعد طهران ومشهد، كما تشكل واحدة من بين أكبر أعمدة الاقتصاد الإيراني، وتشتهر بالأعمال التجارية والصناعية ويصل عدد الناخبين فيها إلى نحو مليون وثمانمائة ألف شخص.

شيراز سادس أكبر مدينة إيرانية

وتابع: "بعد ذلك تأتي مدينة شيراز التي تقع في محافظة فارس، وهي تعد سادس أكبر مدينة إيرانية من حيث عدد السكان، إذ يبلغون عدد من لهم حق التصويت قرابة مليون ونصف المليون شخص، وتعد كذلك المركز الاقتصادي لمناطق الجنوب الإيراني، كما يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على منتجات محلية بما في ذلك منتجات العنب والأخشاب والأقطان والأرز، وكذلك بعض الصناعات كالأسمنت والأسمدة والمعادن والسجاد".

وأكد التقرير أن هذه انتخابات لا يبدو أنها كسابقتها، صحيح أن النتائج لن تغير بصورة كبيرة في فلسفة إيران الإقليمية، لكن الإيرانيين وربما حتى الإقليم بأكمله ينظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها قد تحمل مؤشرات مختلفة.