مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 19 من طواقمنا وإصابة العشرات

قالت نبيال فرسخ، مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل قصفه على مناطق متفرقة بقطاع غزة، مشيرة إلى أن القصف تسبب في نزوح آلاف الفلسطينيين من مواصي رفح إلى مواصي خان يونس جراء القصف الإسرائيلي.

وأضافت مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن استمرار الاحتلال في إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح يعوق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ويزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني.

وأعلنت عن توقف 18 مركبة إسعاف تابعة للجمعية في غزة جراء القصف الإسرائيلي، ولم نتسلم حصتنا من الوقود عبر وكالة أونروا لليوم التاسع على التوالي.

ونوهت، بأن هناك شحًا كبيرًا في المستلزمات الطبية والأدوية بقطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال يستهدف طواقمنا ومنشآت الجمعية بقطاع غزة، حيث تسبب في استشهاد 19 من طواقمنا وأصيب العشرات جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.