الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس.. الرابط والخطوات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

شهدت محركات البحث الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة، عمليات بحث كبيرة من قبل أولياء الأمور على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك للتقديم في المدارس، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي 2024، بداية من يوم 1 من شهر يونيو الجاري، على أن يستمر حتى يوم 30 يونيو 2024.

سجل الآن.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

بوابة مركز المعلومات.. رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

خطوات تقديم الصف الأول الإبتدائي بالمدارس الحكومية 2024/2025

1- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للتسجيل في الصف الأول الابتدائي المدارس الحكومية من هذا الرابط
2- قم بكتابة الرقم القومي وكتابة كلمة المرور لتسجيل الدخول.
3- قم بالضغط على أيقونة الطلبات، اختار نوع المدرسة التي ترغب في تسجيل التلميذ بها.
4- قم بالضغط على بدء التسجيل، وإدخال بيانات الطفل المطلوبة وبيانات الوالدين.
5- قم بتسجيل الرغبات حسب المدرسة القريبة من منطقة السكن.
6- قم بالضغط على حفظ البيانات.

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بالإجابات.. رابط نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf من موقع وزارة التربية والتعليم


الأوراق المطلوبة عند تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

1- تقديم نسخة أصلية من شهادة الميلاد مع وجود نسخ إضافية.
2- تقديم طباعة الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي 2024م.
3- تقديم صورة من بطاقة هوية الأب على أن تكون سارية.
4- تقديم صورة من بطاقة هوية الأم على أن تكون سارية.
5- تقديم إيصال مياه أو كهرباء باسم وليّ الأمر أو الجد لإثبات العنوان.
6- تقديم تقديم عقد إيجار موثق في حالة عدم التملك.
7- تقديم البطاقة الصحية للطالب مختومة.
8- تقديم توفير الطوابع الصحية المطلوبة.
9- تقديم 8 صور شخصية للطالب بحجم 4×6.

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شروط قبول الطالب في الصف الأول الابتدائي الأزهري

1- وجود أماكن خالية في المعهد الابتدائي.
2- تقديم صورة من فاتورة المياه أو الكهرباء.
3- تقديم الدمغات المطلوبة من مكتب البريد.
4- تقديم أصل شهادة الميلاد للطالب.
5- إحضار 6 صور شخصية بخلفية بيضاء للطالب.
6- إحضار صورة البطاقة الصحية للطالب.
7- إحضار أصل البطاقة الصحية للطالب للاطلاع عليها.
8- إحضار تقرير طبي من التأمين الصحي للطالب.
9-  إحضار صورة من بطاقة الهوية للأب والأم على أن تكون سارية.

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