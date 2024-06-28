الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حفل أسطورى كامل العدد لـ نجوى كرم ضمن مهرجان موازين (صور)

نجوى كرم
نجوى كرم

سجلت شمس الأغنية العربية الفنانة اللبنانية نجوى كرم أعلى وأكبر نسبة حضور جماهيري في مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024، موثقة حضورا جماهيريا ضخما تخطى الأرقام في الحفلات العربية في المهرجان، وكان الأكثر حضورًا هذا العام.

وأشعلت نجوى كرم أجواء الحفل وسط تفاعل الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء والتفاعل والهتاف مع وصلتها الغنائية التي امتدت على مدار الساعتين تقريباً، قدمت وتنقلت بين أغنياتها المتنوعة على أنغام فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو إيلي العليا، لتتصدر عمليات البحث عبر محرك "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت نجوى مع دخولها الى المسرح أغنية "ما بستغرب"، التي تهديها دائمًا إلى الشعب المغربي والملك محمد السادس، وهي من كلماتها وألحان وسام الأمير، وسط تفاعل الجمهور بها، مما جعلها تعيدها مرة أخرى في الأغنيات الختامية للحفل الأسطوري في موازين هذا العام.

وشارك إلى جانبها في السهرة الغنائية مساء يوم 27 يونيو 2024 الفنان المغربي حفيظ الدوزي.

شمس الأغنية العربية نجوى كرم مهرجان موازين مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024 ما بستغرب الملك محمد السادس وسام الأمير

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