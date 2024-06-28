"الطريق إلى الوطن ".. ندوة بدار الكتب احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو

تنظم دار الكتب والوثائق القومية احتفالا بذكرى ثورة يونيو، ندوة تحت عنوان "ثورة 30 يونيو.. الطريق إلى الوطن " بحضور الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة.

يأتي ذلك في إطار دور الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية والوطنية وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، كما تقيم الهيئة احتفالا فنيا بهذة المناسبه بمشاركة فريق دريم باند من القادرون باختلاف، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا يوم الاربعاء الموافق 3 يوليو 2024.

دار الكتب والوثائق القومية

تعد دار الكتب المصرية أول مكتبة وطنية في العالم العربي؛ ففي عام 1870م وبناءً على اقتراح على باشا مبارك ناظر ديوان المعارف- وقتئذ- أصدر الخديو إسماعيل الأمر العالي بتأسيس دار للكتب بالقاهرة "الكتبخانة الخديوية المصرية" لتقوم بجمع المخطوطات والكتب النفيسة التي كان قد أوقفها السلاطين والأمراء والعلماء على المساجد والأضرحة والمدارس ليكون ذلك نواة لمكتبة عامة على نمط دور الكتب الوطنية في أوربا. وفي عام 1904م انتقلت المكتبة إلى مبنى أنشئ لها في ميدان باب الخلق.

وفي عام 1971م انتقلت المكتبة إلى المبنى الحالي على كورنيش النيل برملة بولاق، والذي صمم ليكون صالحًا لأداء الخدمات المكتبية الحديثة وليتمكن بمساحاته الضخمة من توفير مخازن مناسبة لحفظ المخطوطات والبرديات والمطبوعات والدوريات والميكروفيلم، بالإضافة إلى قاعات تستوعب العدد الضخم من المترددين على الدار وتخصيص أماكن للمراكز المتخصصة والمكاتب الإدارية ليؤدى وظيفته كمكتبة وطنية تقدم خدماتها للباحثين والقراء في شتى المجالات.

ينقسم هذا المبنى إلى أربع وحدات:

أولها: وحدة رئيسة مكونة من سبعة طوابق تطل واجهتها على كورنيش النيل خصصت للقاعات والمكاتب الإدارية.

وثانيها: وحدة تعرف بمبنى البرج وصممت لتتحمل اثنين وعشرين طابقًا، ولكن لم ينجز منها سوى ثمانية طوابق خصصت لمخازن دار الكتب.

وثالثها: وحدة خلفية متصلة بمبنى البرج صممت لتحوى المراكز العلمية (تحقيق التراث، تاريخ مصر، الترميم، الببليوجرافيا والحاسب الآلي، والتنمية البشرية) والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بإداراتها المختلفة، بينما يحوى الطابق الأرضي والبدروم مطبعة دار الكتب وإداراتها الفنية.

ورابعها: وحدة ملاصقة للمبنى الرئيس مكونة من ثلاثة طوابق خصصت لدار الوثائق القومية في عام 1989م، وبها مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعض الإدارات التابعة لسيادته.

وفي عام 1966م تم ضم دار الوثائق المصرية إلى دار الكتب المصرية، وفي عام 1993م صدر القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وأصبح لها هيكل تنظيمي مستقل، وقسمت إلى عدة إدارات مركزية