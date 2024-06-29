السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات برج القوس اليوم السبت 29 يونيو 2024

برج القوس
برج القوس

يبحث الكثير من المواطنين على محركات جوجل عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج على كافة الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية، وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمها موقع "الدستور" فيما يخص برج القوس خلال السطور التالية:

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توقعات برج القوس اليوم السبت 29 يونيو 2024

إن الحياة المكتبية المثمرة إلى جانب الحياة العاطفية الرومانسية هي ما يميز اليوم، لكن كن حذرًا أثناء التعامل مع الثروة، ولن تظهر أي مشاكل طبية كبيرة.

توقعات برج القوس في الحب اليوم السبت 29 يونيو 2024

لا تدخل في جدالات لفظية اليوم وادعم الشريك دائمًا في المساعي المختلفة، وسيضمن ذلك مشاركة المشاعر وتعزيز الترابط، وقد لا تنجح بعض علاقات الحب البعيدة اليوم وستتطلب اهتمامًا فوريًا.

توقعات برج القوس الوظيفي اليوم السبت 29 يونيو 2024

اليوم هو يوم ميمون للانضمام إلى منظمة جديدة أو لبدء مشروع جديد، يمكن لمديري الفريق أن يفكروا اليوم في بدء مفهوم أو فكرة جديدة، وقد تنجح في إقناع الإدارة أو العملاء بالمفاهيم والأفكار الجديدة، ويعد الجزء الثاني من اليوم أمرًا جيدًا لإنهاء مقابلات العمل وسينتقل بعض المهنيين أيضًا إلى الخارج لأسباب تتعلق بالوظيفة، وسيشهد رجال الأعمال الذين يتعاملون مع المنسوجات والأحذية والإلكترونيات عوائد جيدة.

توقعات برج القوس في المال اليوم السبت 29 يونيو 2024

ستحصل رائدات الأعمال على الدعم من المروجين من حيث الأموال، وسيشتري بعض الأشخاص منزلًا جديدًا اليوم بينما يمكنك أيضًا اختيار اليوم لحل النزاع المالي.

توقعات برج القوس في الصحة اليوم السبت 29 يونيو 2024

قد يعاني بعض مواليد القوس من التهابات قد تؤثر على الحلق أو العينين أو الأذنين، لذا يجب أن تكون حذرًا أثناء القيادة ويجب عليك أيضًا ارتداء خوذة أثناء ركوب الدراجة ذات العجلتين. 

صفات برج القوس

  • القوة: حكيم، عملي، جريء، جميل، حيوي، نشيط، محبوب، متفائل
  • الضعف: كثير النسيان، مهمل، مزعج
  • الرمز: القوس
  • العنصر: النار
  • جزء الجسم: الفخذين والكبد
  • حاكم البرج: المشتري
  • يوم الحظ: الخميس
  • لون الحظ: أزرق فاتح
  • رقم الحظ: 6
  • حجر الحظ: الياقوت الأصفر

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