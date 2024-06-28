دراسة بحثية جديدة تكشف: ألواح التقطيع البلاستيكية تسبب السرطان

نشر موقع صحيفة Hindustan times تقريرا عن دراسة بحثية جديدة يوضح خطورة ألواح التقطيع البلاستيكية على الصحة وأنها تسبب السرطان.

وجاء في الدراسة ان ألواح التقطيع البلاستيكية تطلق جزيئات بلاستيكية دقيقة في كل مرة تستخدمها، وهي أحد المصادر الرئيسية للجزيئات البلاستيكية الدقيقة الموجودة في جسم الإنسان وتعمل على تسمم الجسم ببطء.

وكشفت الدراسة أن كل عملية قطع على لوح التقطيع تطلق قطعًا صغيرة من البلاستيك في الطعام، والمعروفة أيضًا باسم المواد البلاستيكية الدقيقة، مما يشكل مخاطر صحية خطيرة.

وتلوث المواد البلاستيكية الدقيقة، التي يقل حجمها عن 5 مم، طعامنا وتدخل أجسامنا عن طريق الالتصاق بالخضروات واللحوم التي نقطعها على اللوح.

نتائج صادمة:

في العام الماضي، صدرت دراسة بعنوان " ألواح التقطيع: مصدر مهمل للمواد البلاستيكية الدقيقة في طعام الإنسان؟"

وجاء بتلك الدراسة فحص كمية المواد البلاستيكية الدقيقة التي تم العثور عليها بعد استخدام لوح التقطيع البلاستيكي. وخلص الباحثون بعد الملاحظات إلى أن الألواح البلاستيكية تنتج 1114 جزيئة بلاستيكية صغيرة، بحجم أقل من 5 ملم، في كل مرة يتم فيها استخدام اللوحة.

وهذا يعني أن لوح التقطيع البلاستيكي يطلق 15 ملليجرام من المواد البلاستيكية الدقيقة لكل قطعة، وحوالي 50 جرامًا سنويًا، أي ما يعادل وزن 10 بطاقات ائتمان بلاستيكية تقريبًا، والتي تتسلل إلى أجسادنا. تعد الألواح البلاستيكية مصدرًا مهمًا للمواد البلاستيكية الدقيقة في أجسام الإنسان.

كما أنها موطن للبكتيريا، وتعتبر الفجوات والأخاديد أرضًا خصبة للبكتيريا. حتى التنظيف الشامل لن يساعدك على التخلص من البكتيريا.



مضر للجسم:



توجد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الهواء والماء والأرض وفي كل مكان، هذه القطع البلاستيكية التي لا مفر منها غير قابلة للتحلل البيولوجي، مما يؤدي إلى تلوث البيئة. والأمر الأكثر إزعاجًا هو أنه عندما يتم تناول الجسيمات البلاستيكية الدقيقة وامتصاصها في مجرى الدم والأنسجة، لا يمكن التخلص منها من الجسم. لا يمكن للمرء إلا اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من التعرض للجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

تؤدي الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الجسم إلى تعطيل الهرمونات والجهاز التناسلي وتجلط الدم وتسبب الالتهابات، مما يؤدي إلى أمراض مزمنة.

البدائل:



لهذا السبب يصبح من المهم التخلص من ألواح التقطيع البلاستيكية والترحيب بالبدائل الأكثر أمانًا مثل ألواح التقطيع المصنوعة من الخيزران والرخام والخشب.

ألواح الخشب والخيزران مضادة للبكتيريا، على عكس الألواح البلاستيكية قد تكون باهظة الثمن مقارنة بالألواح البلاستيكية العادية، لكن يجب اعتبرها استثمارًا ضروريًا للصحة، فالصحة الجيدة لا تقتصر على ما يتم تناوله فقط بل تبدأ بكيفية تحضيره.