قائد سابق فى الحرس الثورى.. من هو المرشح الرئاسى الإيرانى محمد باقر قاليباف؟

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان: "قائد سابق في الحرس الثوري.. من هو المرشح الرئاسي الإيراني محمد باقر قاليباف"؟.

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن محمد باقر قاليباف قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني ومحاولتين للوصول إلى سدة الحكم، ومحاولة ثالثة لم تكتمل.

وأوضح التقرير، أنه بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته، وافق مجلس صيانة الدستور على أن يقود قاليباف السباق الرئاسي؛ لتصبح المرة الثالثة التي يترشح فيها بعد انتخابات 2005 و2013.

وأشار التقرير، إلى أن قاليباف في أسرة متوسطة الحال بمحافظة مشهد الإيرانية ونال شهادة الماجستير في الجغرافية السياسية من جامعة طهران؛ ليصير بعدها عضوًا في الكلية ذاتها.

ونوّه إلى أن "قاليباف" التحق بجبهات القتال منذ سن مبكرة، فعقب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية شارك فيها وهو في عمر 18 وأثبت فيها كفاءة أهلته لمناصب أعلى.

وأكد التقرير، أنه ينظر إلى قاليباف على أنه ضمن دائرة أنصار المرشد الإيراني علي خامنئي، ففي عام 1995 عين قائدًا لشركة هندسية تعد الذراع الاقتصادية للحرس الثوري، أنجز خلالها العديد من المشروعات المهمة.

وتابع: "شكل عام 1998 نقطة تحول كبيرة لمحمد باقر قاليباف بعد أن تم تعيينه قائدًا للقوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني ثم قائدًا للشرطة الوطنية، وفي عام 2004 تولى رئاسة هيئة مكافحة تهريب البضائع والعملة كما أصبح ممثلًا للرئيس الإيراني آنذاك محمد خاتمي".

واستكمل: "وفي العام الذي يليه خاض غمار الانتخابات الرئاسية، إلا أنه فشل في الحصول على الأصوات التي تؤهله للتقدم في السباق الذي تنافس فيه أكبر هاشمي رفسنجاني وأحمدي نجاد، ورغم ذلك أصبح عمدة لمحافظة طهران بترشيح من المجلس الإسلامي".

وأكد التقرير، أن طموح قاليباف لتولي رئاسة إيران لم يتوقف وترشح في انتخابات 2013 دون أن يحقق أي نجاح، وفي محاولته الثالثة انسحب من الحملة الانتخابية لصالح دعم إبراهيم رئيسي حينها".

وأوضح التقرير، أن قاليباف يتولى حاليًا رئاسة البرلمان الإيراني للمرة الثانية بعد إعادة انتخابه خلال العام الجاري، ويصف أنصار خامنئي محمد باقر قاليباف أنه مدير تنفيدي ماهر للغاية ويعد وجوده ضروريًا لتنفيذ المبادرات القيادية وفي حال فوزه في الانتخابات سيكون أول رئيس في عهد خامنئي يشغل منصب قائد رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني.