مراسل القاهرة الإخبارية: العلاقات بين روسيا ودول أوروبا “ذهبت بغير رجعة"

قال حسين مشيك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من موسكو، إن الكرملين رفض التعليق على مناظرة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودونالد ترامب.

وأشار "مشيك"، خلال مداخلة لـ"جولة المراسلين"، إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أكد على أن بلاده بطبيعة الحال تراقب عن كثب المناظرة الأولى التي جمعت بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والمرشح الرئاسي ترامب، ولكن روسيا لا تتدخل في هذه المناظرة أو غير مهتمة بها في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن روسيا الآن منهمكة في العملية العسكرية وفي الصراعات مع الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو من يحدد السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية.

وأضاف أن العلاقة التي كانت تجمع في وقت سابق روسيا والولايات المتحدة كانت جيدة، ولكن مع الرئيس بايدن وصل بها الحال لطريق مسدود لا رجعة فيها، بالإضافة إلى الدول الأوروبية التي دخلت في صراع مع الدُب الروسي.

وتابع: "أن جميع الترشيحات الروسية تشير إلى أن العام المقبل والعام الحالي هما عامان صعبان ليس على روسيا فقط إنما على أوروبا وعلى أيضًا الدولة الأوكرانية".