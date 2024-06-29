يبحث الكثير من المواطنين على محركات جوجل عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج على كافة الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية، وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمها موقع "الدستور" فيما يخص برج العقرب خلال السطور التالية:

توقعات برج العقرب اليوم السبت 29 يونيو 2024

لن تظهر أي مشكلة طبية كبيرة اليوم، ولكن يجب عليك الانتباه إلى النفقات.

توقعات برج العقرب في الحب اليوم السبت 29 يونيو 2024

ستختفي جميع سوء التفاهم في العلاقة اليوم، وبدلًا من ذلك، سيكون شريكك سعيدًا بقضاء الوقت معك. امتدح شريكك وادعم العمل الذي يقوم به حبيبك، لا تفقد أعصابك أثناء الخلافات وحافظ أيضًا على حبيبك في مزاج جيد، لا ينبغي للعقرب المتزوج العودة إلى العلاقة القديمة لأن هذا قد يؤثر على حياتهم الزوجية، يمكن للعقرب العازب أن يطلب الزواج بثقة اليوم ويتلقى ردًا إيجابيًا.

توقعات برج العقرب الوظيفي اليوم السبت 29 يونيو 2024

يجب على أولئك الذين يشغلون مناصب عليا أن يأخذوا الفريق جنبًا إلى جنب مع هذا العمل في المشاريع الحاسمة، والمسؤوليات الجديدة ستبقيك مشغولًا طوال اليوم، سوف تنتظرك مشاكل بسيطة في المكتب، وعلى الرغم من العمل الشاق، فإن النتائج قد لا تكون كما هو متوقع، وهذا قد يسبب صراعًا مع الرئيس في العمل.

توقعات برج العقرب في المال اليوم السبت 29 يونيو 2024

على الرغم من المشكلات المالية البسيطة، فإن الحياة الروتينية ستظل سليمة، ولن تظهر أي مشكلة مالية كبيرة، ومع ذلك، فمن الجيد أن يكون لديك السيطرة على النفقات.

توقعات برج العقرب في الصحة اليوم السبت 29 يونيو 2024

يجب توخي الحذر أثناء السفر، ومن الجيد أن تحمل مجموعة الأدوية، واتباع نظامًا غذائيًا مناسبًا وحافظ على جدول نمط حياة صحي، وابتعد عن الأشياء الزيتية والدهنية واجعل ممارسة الرياضة جزءًا من الروتين.

صفات برج العقرب

القوة صوفية، عملية، ذكية، مستقلة، مخلصة، ساحرة، عاقلة

الضعف: مشبوه، معقد، متملك، متعجرف، متطرف

الرمز: العقرب

العنصر: الماء

جزء الجسم: الأعضاء التناسلية

حاكم التوقيع: بلوتو، المريخ

يوم الحظ: الثلاثاء

اللون المحظوظ: البنفسجي، الأسود

الرقم المحظوظ: 4

حجر الحظ: المرجان الأحمر.