الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهم المشاريع القومية في مجال الزراعة (فيديو)

مشاريع الزراعة -
مشاريع الزراعة - أرشيفية

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، فيديوجراف بعنوان “أهم المشاريع القومية في مجال الزراعة” بالتزامن مع الذكرى الـ11 على مرور ثورة 30 يونيو.

أهم المشاريع القومية في مجال الزراعة

ـ محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسية الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية.
ـ الدولة تستهدف استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة.
ـ مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان.
ـ مشروع الدلتا العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان.
ـ مشروع استصلاح 500 ألف فدان بجنووب محور الضبعة ويقع غرب مشروع مستقبل مصر.
ـ مشروع تنمية ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان بإجمالي 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا في شمال وجنوب سيناء.
ـ مشروع الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان.
ـ تنفيذ مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
ـ مشروع واحة الحرير بالخارجة ومحطة المغرة للزراعة الآلية لخدمة 1.5 مليون فدان.
ـ مزرعة نخيل التمر في توشكى والتي تعد أكبر مزرعة من نوعها في العلم وتم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة للنخيل في مكان واحد.
ـ 100 ألف فدان صوب زراعية تتبنى منهج الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
ـ برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليًا مدلًا من الاستيراد.
 

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