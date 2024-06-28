أهم المشاريع القومية في مجال الزراعة (فيديو)

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، فيديوجراف بعنوان “أهم المشاريع القومية في مجال الزراعة” بالتزامن مع الذكرى الـ11 على مرور ثورة 30 يونيو.

أهم المشاريع القومية في مجال الزراعة

ـ محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسية الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية.

ـ الدولة تستهدف استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة.

ـ مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان.

ـ مشروع الدلتا العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان.

ـ مشروع استصلاح 500 ألف فدان بجنووب محور الضبعة ويقع غرب مشروع مستقبل مصر.

ـ مشروع تنمية ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان بإجمالي 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا في شمال وجنوب سيناء.

ـ مشروع الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان.

ـ تنفيذ مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

ـ مشروع واحة الحرير بالخارجة ومحطة المغرة للزراعة الآلية لخدمة 1.5 مليون فدان.

ـ مزرعة نخيل التمر في توشكى والتي تعد أكبر مزرعة من نوعها في العلم وتم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة للنخيل في مكان واحد.

ـ 100 ألف فدان صوب زراعية تتبنى منهج الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.

ـ برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليًا مدلًا من الاستيراد.

