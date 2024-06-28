خبير: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى يهدف لتوطين التكنولوجيا والشركات الأجنبية

كشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي، والذي سينطلق غدا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم شريك تجارى لمصر، و25% من حجم التبادل التجاري المصري مع دول العالم يأتي مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن هناك استثمارات أوروبية داخل مصر تجاوزت تراكميا أكثر من 41 مليار دولار، وخلال عام 2023 كان حجم الاستثمارات الأوربية في مصر تجاوز 8.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يأتي على رأس قائمة التعاون الاقتصادي بين مصر والعالم الخارجي.

ولفت إلى أن المؤتمر يأتي كجزء من الشراكة الشاملة والاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي بدأت منذ عام 2001 باتفاقية مبدئية للشراكة الاقتصادية، ودخلت حيز التنفيذ 2004، مضيفا أن الهدف الأساسي للمؤتمر أن يكون هناك توطين للتكنولوجيا والشركات الأجنبية الأوروبية داخل مصر.