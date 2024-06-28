الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فرنسا: مخاوف من اضطرابات محتملة بعد الانتخابات

فرنسا
فرنسا

حذر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الجمعة من مغبة وقوع اضطرابات محتملة في فرنسا بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الوزير لإذاعة فرانس إنفو: “يمكن لليسار واليمين المتطرفين استغلال فرصة مساء الجولة الأولى من الانتخابات، وبلا شك مساء الجولة الثانية عند إعلان النتائج النهائية، لإثارة شكل من أشكال الفوضى”.

وجاءت ردود الوزير على أسئلة الإذاعة استنادا إلى مذكرة من 10 صفحات حصلت عليها الإذاعة ووزعتها وزارته على ضباط الشرطة.

وسلط دارمانان، في الوثيقة، الضوء على سياق شكلته مخاطر أمنية عديدة والقلق بشأن أعمال مستهدفة لزعزعة الاستقرار.

وتجرى الانتخابات البرلمانية الفرنسية على جولتين بعد غد الأحد و7 يوليو المقبل.

وحذر دارمانان، في مقابلته مع إذاعة فرانس إنفو، أيضا من مغبة حدوث اضطرابات بالغة الخطورة بعد العطلة الصيفية السياسية التي تبدأ اعتبارا من سبتمبر فصاعدا، في حالة وصول اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف إلى السلطة.

وذكر دارمانان أن فرنسا قد تواجه ضغوطا في أسواقها المالية، إذا بدأ أحد المعسكرين في تنفيذ خططه الاقتصادية.

وتقليديا يكون فصل الخريف هو فترة تنظم فيها النقابات في فرنسا مسيرات للتعبير عن مطالب اجتماعية أو الاحتجاج على خطط الحكومة، مما يضيف مستوى آخر من التوتر المحتمل.

وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان فرنسا الانتخابات

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