رئيس مدينة بدر يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع مياه 4

أجرى المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة نسب إنجاز مشروع محطة رفع المياه رقم (4) وخط المياه الناقل قطر 1600مم تنفيذ شركة سامكريت مهندسون ومقاولون وذلك لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظرًا لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر ولزيادة أعداد المقيمين بالمدينة وزيادة معدلات التنمية وتغذية المناطق الجديدة بالمدينة.

وتفقد رئيس الجهاز، أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية 530 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85 %.

وتتكون المحطة من 6 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 520 لتر/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا علي عدد 2 خزان ارضى سعة الواحد 10000 م3 ومبنى لعنبر الطلمبات ومولد وخزان وقود ومبانى للورشة والمخزن ومبانى إدارية وعنبر الكلور ومبنى المسجد وبركة للفائض وتوفر المحطة متوسط 179712م3 من المياه / يوم وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر 1600مم.

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة واكد سيادته على ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع كما وجه سيادته بسرعة حل جميع اسباب التأخير والمعوقات التي تواجه المشروع.

كما أكد رئيس جهاز مدينه بدر، ان المحطة تم تنفيذها لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظرًا لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر، ولزيادة أعداد المقيمين بالمدينة زيادة معدلات التنمية وتغذية المناطق الجديدة بالمدينة.