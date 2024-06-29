يبحث الكثير من المواطنين على محركات جوجل عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج على كافة الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية، وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمها موقع "الدستور" فيما يخص برج الميزان خلال السطور التالية:

توقعات برج الميزان اليوم السبت 29 يونيو 2024

التواصل المفتوح يجعل حياتك الشخصية والعملية سعيدة اليوم، والرخاء المالي هو سمة أخرى لهذا اليوم، كما ستكون صحتك رائعة أيضًا اليوم.

توقعات برج الميزان في الحب اليوم السبت 29 يونيو 2024

سوف يقدر حبيبك الالتزام بالعلاقة، خصص المزيد من الوقت للحب وتأكد من حصولك على مزيد من التواصل، ستواجه بعض علاقات الحب البعيدة مشكلة بسبب قلة الاهتمام، وقد تفقد أنثى الميزان أعصابها في الجدال وهذا قد يجعل الأمور أكثر تعقيدًا.

توقعات برج الميزان الوظيفي اليوم السبت 29 يونيو 2024

كن إيجابيًا في موقفك، وقد يؤدي هذا إلى نتائج جيدة اليوم، ويمكن لأولئك الذين هم في فترة الإخطار أن يتوقعوا أخبارًا جيدة في الجزء الثاني من اليوم. سيجتاز الباحثون عن عمل أيضًا المقابلات، بينما يرى المتخصصون في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والنقل والرسوم المتحركة والإدارة فرصًا في الخارج، كما سينجح رجال الأعمال في الحصول على عقود جديدة، وخاصة من الحكومة.

توقعات برج الميزان في المال اليوم السبت 29 يونيو 2024

قد يحدث نزاع مالي اليوم أيضًا، ومع ذلك، يمكنك المضي قدمًا في خطتك لشراء سيارةن سيرث بعض مواليد برج الميزان ممتلكات الأب، بينما يمكنك أيضًا المضي قدمًا في خطة شراء العقارات.

توقعات برج الميزان في الصحة اليوم السبت 29 يونيو 2024

ستصاب بعض مواليد برج القوس الحوامل بمضاعفات اليوم وسيحتاجون إلى رعاية طبية، وستؤثر الحساسية البسيطة على العينين أو الأذنين أو الحلق اليوم، لذا يجب على من يرتاد صالة الألعاب الرياضية أن يحرص على عدم رفع الأشياء الثقيلة.

صفات برج الميزان

القوة: مثالي، لائق اجتماعيًا، جمالي، ساحر، فني، كريم

نقاط الضعف: غير مؤكد، كسول، غير متدخل

الرمز: المقاييس

العنصر: الهواء

جزء الجسم: الكلى والمثانة

حاكم البرج: الزهرة

يوم الحظ: الجمعة

اللون المحظوظ: بني

الرقم المحظوظ: 3

حجر الحظ: الماس