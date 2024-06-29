مواعيد الصلاة اليوم السبت 29-6-2024 فى محافظات مصر

يعرض الدستور مواعيد الصلاة اليوم السبت 29-6-2024 الموافق 23 من شهر ذي الحجة 1445 في محافظات مصر، والتي تشهد نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي، حيث يرغب الملايين من المسلمين في ضبط أوقات صلواتهم الخمس وفقا لمحافظة إقامتهم.



مواعيد الصلاة اليوم السبت 29-6-2024 في محافظات مصر

جاءت مواعيد الصلاة اليوم السبت 29-6-2024 الموافق 23 من شهر ذي الحجة 1445 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والمعتمد رسميا من وزارة الأوقاف في كافة مساجد الجمهورية كما يلي:-

موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:00 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:34 مساء.

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:04 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:42 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:08 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:44 مساء.



موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:00 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:34 مساء.



موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:15 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:00 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:32 مساء.



موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:20 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:18 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:45 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:13 مساء.