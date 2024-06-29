السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم السبت 29-6-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

يعرض الدستور مواعيد الصلاة اليوم السبت 29-6-2024 الموافق 23 من شهر ذي الحجة 1445 في محافظات مصر، والتي تشهد نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي، حيث يرغب الملايين من المسلمين في ضبط أوقات صلواتهم الخمس وفقا لمحافظة إقامتهم.


مواعيد الصلاة اليوم السبت 29-6-2024 في محافظات مصر

جاءت مواعيد الصلاة اليوم السبت 29-6-2024 الموافق 23 من شهر ذي الحجة 1445 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والمعتمد رسميا من وزارة الأوقاف في كافة مساجد الجمهورية كما يلي:-

موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:00 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:34 مساء.

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مواعيد الصلاة فى محافظات مصر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024

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مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 21-6-2024 فى محافظات مصر

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:04 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:42 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:08 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:44 مساء.


موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:00 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:34 مساء.


موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:15 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:00 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:32 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الخميس 27-6-2024 فى محافظات مصر

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"الأزهر العالمى للفتوى": الصلاة فى المسجد الأقصى أجرها مضاعف


موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:20 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:18 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:45 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:13 مساء.

اقرأ المزيد 

الأزهر للفتوى: الصلاة في المسجد الأقصى أجرها مضاعف

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"الأزهر العالمى للفتوى": الصلاة فى المسجد الأقصى أجرها مضاعف

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