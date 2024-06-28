وزارة العمل: منصة العمالة غير المنتظمة تهدف لتيسير الإجراءات ودقة البيانات

قالت الشيماء عبد الله كمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة المنتظمة، بوزارة العمل، إن المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة فنيا وقواعد بيانات، جاءت تماشيا مع توجهات القيادة السياسية والجمهورية الجديدة نحو رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وخطة وزارة العمل بشكل خاص.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن الهدف من المنصة الإلكترونية سهولة تيسير الإجراءات على متلقي الخدمة، مشيرة إلى أن الوضع قبل الخدمة، كان المقاول أو الشركة التي تريد تسوية عمالية أو رفع بيانات العمال عليها كان يستلزم التنقل من محافظة لأخرى، مما يعرضها لتكلفة مالية زائدة، وأوراق كثيرة غير مطلوبة.

ولفتت إلى أن المنصة تسهل وتيسر الإجراءات على متلقي الخدمة، بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات وضبطها للقضاء على أي فرصة لوجود شكاوى، وكذا سرعة ودقة البيانات المقدمة سواء متعلقة بالمنشأة أو العمالة، ماما يوسع قاعدة المستفيدين، وكذلك توفير المعلومات لمتخذي القرار لوضع خطط مستقبلية لبرامج الدعم والحماية والتشغيل وتوفير فرص العمل لفئة العمالة غير المنتظمة، بمعرفة أماكن تواجدهم وأعداهم والمهن المطلوبة، وتوفير برامج تدريبية تتماشي مع سوق العمل.

وعن إطلاق المنصات الإلكترونية في الإسكندرية والجيزة وبورسعيد تجريبيا، أكدت أنها حققت 90% من أهدافها، من سهولة وتيسير الإجراءات، حيث المردود جيد جدا.