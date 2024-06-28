أستاذ الاقتصاد الزراعي: استراتيجيات تطوير القطاع ساعدتنا في الصمود أمام الأزمات

أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن النهوض بقطاع الزراعة ساعد الدولة على الصمود في وجه الأزمات التي هددت أمنها الغذائي، كاشفًا جهود الدولة فى تعزيز مستويات الأمن الغذائي.

وقال “ كمال” خلال مداخلة هاتفية، لفضائية “إكسترا نيوز”، إن القطاع الزراعى شهد تطورا كبيرا منذ عام 2014 منذ تولى الرئيس السيسي وذلك من خلال محورين رئيسيين أولهما التوسع الأفقي وثانيهما التوسع الرأسي.

وأكد أشرف كمال أن الدولة شهدت نهضة زراعية كبيرة، وكان أول محور هو التوسع الأفقي من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى، حيث تم افتتاح مشروع توشكى ومستقبل مصر وزراعة شمال ووسط سيناء، وشرق العوينات.