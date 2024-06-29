يبحث الكثير من المواطنين على محركات جوجل عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج على كافة الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية، وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمها موقع "الدستور" فيما يخص برج العذراء ايوم السبت 29 يونيو 2024، خلال السطور التالية:

توقعات برج العذراء اليوم السبت 29 يونيو 2024

توقع حياة حب سلسة اليوم، فاحرص على تخطي الجدالات في العمل والتركيز على الأهداف المهنية، أيضًا صحتك جيدة والنجاح المالي موجود.

توقعات برج العذراء في الحب اليوم السبت 29 يونيو 2024

سيخطط بعض مواليد برج العذراء لقضاء إجازة، بينما يجب عليك أيضًا التحدث بصراحة عندما يكون هناك شيء لا يعجبك في الحبيب، وسيساعد ذلك في حل المشكلات قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.

توقعات برج العذراء الوظيفي اليوم السبت 29 يونيو 2024

قد تؤثر الادعاءات الكاذبة على الحياة الشخصية والمهنية، ومن المهم جدًا إيقافها، ويجب أن ينصب تركيزك على إنجاز المهام، وبين ذلك، قد يرفع أحد كبار الموظفين أو زميل العمل إصبعه على أدائك، وسيواجه أولئك الذين يتعاملون مع التمويل ادعاءات بإساءة استخدام الأموال، وسيرى رواد الأعمال فرصًا لتوسيع التجارة ويمكنهم الاستفادة منها.

توقعات برج العذراء في المال اليوم السبت 29 يونيو 2024

وضعك المالي سيكون جيدًا، وسيختار بعض مواليد برج العذراء اليوم المناسب لشراء الأجهزة الإلكترونية والمجوهرات، ومع ذلك، فإن أولئك الذين يحرصون على تحقيق ثروة في الأسهم والتجارة والمضاربة يجب أن يكون لديهم المعرفة الصحيحة عنها. لن يجد رواد الأعمال مشاكل في جمع الأموال.

توقعات برج العذراء في الصحة اليوم السبت 29 يونيو 2024

قد يعاني مواليد برج العذراء من مشاكل في الصدر والقلب في الجزء الأول من اليوم، وقد يشكو بعض كبار السن من مشاكل تتعلق بالنوم وقد تعاني الإناث من الصداع النصفي.

صفات برج العذراء

القوة: طيبة، أنيقة، مثالية، متواضعة، قوية الإرادة

نقاط الضعف: انتقائي، مفرط في التملك

الرمز: العذراء العذراء

العنصر: الأرض

جزء الجسم: الأمعاء

حاكم الإشارة: عطارد

يوم الحظ: الاربعاء

لون الحظ: رمادي

الرقم المحظوظ: 7

حجر الحظ: الياقوت.