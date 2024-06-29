سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29-6-2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 29-6-2024 في مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين وذلك مع تصاعد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بسبب المناوشات بين الجانب الصهيوني واللبناني حيث نعرض أسعار صرف العملات الأجنبية من خلال لوحة التعاملات المالية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 29-6-2024 في مصر

جاء تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 29-6-2024 في كافة البنوك المصرية كما يلي وفقا لوحة التعاملات المالية المحدثة:-

الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بنحو 47.96 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة بنحو 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 47.96 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في البركة وصل الدولار الأمريكي بنحو 48.20 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري يتداول الدولار الأمريكي بنحو 48.20 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الدولار الأمريكي بنحو 48.30 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع.

في البنك كريدي أجريكول سجل الدولار بنحو 47.96 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار بنحو 47.95 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.33 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 60.67 جنيه للشراء و60.82 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.78 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 156.40 جنيه للشراء و156.77 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي بنحو 13.06 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.