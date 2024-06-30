"ساندرا فارس".. قصة مصرية أقامت دعوى قضائية ضد "فيسبوك" لإعلانه وفاتها

في قضية تعد غريبة، لم يكن فيها المتهم فردًا بعينه بل كان واحدًا من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي وهو "فيسبوك"، والمدعي فيها هو فتاة عشرينية تدعى ساندرا فارس، وهي بلوجر مصرية حيث قامت برفع قضية على التطبيق العالمي، وذلك بعد إعلانه وفاتها بوضع شارة المتوفي على "البروفايل" الخاص بها، لما سببه هذا الأمر من أضرار جمة عليها وعلى أسرتها.

"الدستور" تواصلت مع البلوجر ساندرا فارس للوقوف على القصة الكاملة لإعلان "فيسبوك" وفاتها وتبعات ذلك.

"أحد الأفراد أرسل شهادة وفاة مزورة لي إلى فيسبوك، وهو ما جعله يضع شارة الوفاة على صفحتي" تقول ساندرا لـ“الدستور” موضحة أنها قد فوجئت أثناء تواجدها على متن الطائرة أن صفحتها أغلقت وكتب عليها أنها تخص “شخص متوفي”.

وتتابع بقولها، إنه لسوء الحظ فقد تأخرت طائرتها في الإقلاع حينذاك أكثر من 3 ساعات، مما زاد من قلق أسرتها ومحبيها عليها، وجعلهم يصدقون الخبر الذي أعلنه فيسبوك عنها، ما أصابهم بالصدمة الشديدة، بل ووصل الأمر إلى أن اتصل الكثيرون بعائلتها وقاموا بتقديم واجب العزاء فيها معتقدون صحة ما أعلنه فيسبوك.

وفوق المعاناة النفسية التي عاشتها “ساندرا” بسبب خبر وفاتها الكاذب وبكائها طوال فترة رحلتها على الطائرة منذ اكتشافها الأمر حتى الوصول، فقد تكبدت فارس خسائر كبيرة بعد استمرار شارة المتوفي على صفحتها لمدة حوالي 10 أيام، حيث كانت مقدمه على إقامة "إيفينت" كبير – على حد قولها إلا أن هذا الأمر منع الكثيرين عن التواصل معها بخصوصه أو حتى معرفته.

استمر ذلك الوضع إلى أن قررت ساندرا مقاضاة شركة “فيسبوك” العالمية في خطوة وصفت بالجريئة، لارتكابها هذا الأمر وهو عدم تأكد الشركة من صحة المعلومات التي تنشرها على واحدة من الصفحات الموثقة بها "ذات العلامة الزرقاء"، وهي صفحة البلوجر "ساندرا فارس".

من هي ساندرا فارس

وساندرا فارس هي صانعة محتوى مصرية تهتم بالموضة والسفر، ولها ابنة وحيدة تحرص على نشر صورها معها على حساباتها المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولدى ساندرا فارس نحو 231 ألف متابع عبر حسابها الرسمي على منصة "فيسبوك"، كما تمتلك ساندرا فارس نحو 381 ألف متابع عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكانت قد أعلنت فارس في عام 2020 عن مشاركتها في فيلم خليجي مع المخرج الكويتي علي محمد يحمل اسم "بحور".

تعويض 5 ملايين دولار

المستشار نجيب جبرائيل محام ساندرا أوضح في حديثه لـ"الدستور" أنه تم رفع قضية ضد تطبيق فيسبوك لنشره معلومات مُضللة،وأكد أنه طالب في القضية بتعويض قدره 5 ملايين دولار أمريكي كتعويض عن الضرر النفسي الواقع على موكلته، مؤكدًا أنها ستكسب تلك القضية.

وكانت قد قالت ساندرا فارس، إن لديها بعض التخمينات حول هوية مقدم مستندات مزورة لإثبات وفاتها لدى إدارة فيسبوك، لكنها لا تستطيع الجزم حول ذلك، إذ أكدت ساندرا أن الأمر له علاقة بأحد المنافسين لها حيث إنها كانت تُحَضِر لحدث كبير مع بداية الشهر القادم، فجاءت خطوة وضع شارة الوفاة على حسابها لتمنعها من استكمال تحضيراتها للترويج لهذا الحدث.