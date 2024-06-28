محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير وتوسعة كوبري قحافة بحي ثان طنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال التطوير والتوسعة الجارية بكوبري قحافة بحي ثان طنطا، حيث تم الانتهاء من صب بلاطة الخرسانة بتوسعة الكوبرى لخلق حارة مرورية جديدة، لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق آمنة ولتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة التي كانت تعاني من اختناق مروري كبير.

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية.

وأضاف إلى جانب ذلك تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

ووجه المحافظ، الشكر للعمال الذين يبذلون قصارى جهودهم للانتهاء من المشروع مشيدا بالجهد المبذول لاستمرار زيادة معدلات الإنجاز، للانتهاء من تنفيذ المشروع في أسرع وقت.