سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29-6-2024

يشهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 29-6-2024 في مصر مقابل الجنيه في البنوك المصرية حالة من الاستقرار وفقا للوحة التعاملات المالية، وذلك عقب انتهاء موسم الحج وانخفاض الإقبال على العملة السعودية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29-6-2024

نعرض للقراء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29-6-2024، حيث تشهد استقرار نوعي في كافة البنوك المصرية عقب استئناف العمل في كافة فروع البنوك عقب اجازة العيد وجاءت أسعار الصرف كما يلي:-

الريال السعودي في البنك المركزي المصري بنحو 12.87جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى بنحو 12.82 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.88 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 12.87 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.88 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.87 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الريال نحو 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة سجل الريال نحو 12.82 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الدولار في البنوك السعودية نحو 3 ريالات بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

اليورو الأوروبي بنحو 51.33 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 60.67 جنيه للشراء و60.82 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.78 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 156.40 جنيه للشراء و156.77 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بنحو 13.06 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.