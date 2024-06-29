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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أذكار الصباح اليوم السبت 29-6-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يتسائل الملايين من المسلمين عن صيغ دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم السبت 29-6-2024 الموافق 23 من شهر ذي الحجة 1445 عبر موقع جوجل العالمي  لإحياء الساعات المتأخرة من الليل لطلب المغفرة والرحمة والسكينة القلبية وزيادة الرزق.

 

دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 29-6-2024

ننشر صيغ دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 29-6-2024 من خلال السطور التالية الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية وهى جاءت كما يلي:-

اللهم إني وليتك أمري.. فأعوذ بك من ضيق صدري.. وسوء حظي.. وفراغ صبري.. اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.. اللهم أبعد عني أذى الدنيا وحيرة النفس.. وحزن الليل.. وبكاء القلب.. وموت الضمير وسوء الخاتمة.

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«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الخميس 27 يوينو 2024

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دعاء وقرآن.. أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2024 ينتظرون بقلق أمام لجان مدرسة بشبرا مصر

اللهم إياك نعبد.. ولك نصلي ونسجد.. وإليك نسعى.. ونرجو رحمتك ونخاف عذابك.. اللهم نسألك غفران الذنوب وستر العيوب.. وتفريج الهموم وتيسير الأمور.. اللهم إني أسألك العافية لأجسامنا وبركة وسعة في أرزقنا.. ورحمة من عندك تغنينا عن سائر عبادك.

 

اللهم إني أسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا وتنزل علينا من البركة ما يكفينا.. وتدفع عنا من النقم ما يؤذينا.. وترزقنا من العافية ما يشفينا.. وتبارك لنا في ذريتنا وأهالينا.. وتدخلنا في نعيم جناتك أجمعين.. اللهم زدنا نورا في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق.

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دعاء ليلة الجمعة وأدعية لأوقات أخرى

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أدعية مستجابة.. دعاء الصباح وأدعية الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024

أذكار الصباح اليوم السبت 29-6-2024

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته.

 

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.. وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.. وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

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أدعية لطلاب الثانوية العامة 2024

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أدعية مستجابة.. دعاء الفجر وأدعية الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024

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