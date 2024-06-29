السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات برج السرطان اليوم السبت 29 يونيو 2024

برج السرطان
برج السرطان

يبحث الكثير من المواطنين على محركات جوجل عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج على كافة الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية، وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمها موقع "الدستور" فيما يخص برج السرطان اليوم السبت 29 يونيو 2024، خلال السطور التالية:

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توقعات برج السرطان اليوم السبت 29 يونيو 2024

كن مستعدًا لاستقبال المفاجآت في حياتك العاطفية، واتخذ قرارات مهنية حاسمة وقم بأفضل ما لديك للحصول على النتيجة المثالية.

توقعات برج السرطان في الحب اليوم السبت 29 يونيو 2024

توقع حدوث هزات طفيفة اليوم ويجب أن يكون لديك أيضًا أفكار للتعامل معها لتحظى بعلاقة سعيدة، قد يكون حبيبك متملكًا وسيثير المشاكل أيضًا من خلال تعليقات غير متوقعة، مما يسبب لك المتاعب، ويمكن لمواليد برج السرطان العازبين أن يتوقعوا اليوم بداية علاقة رومانسية جديدة، ويجب تجنب القيل والقال في العلاقة الرومانسية لأن ذلك قد يؤدي إلى الفوضى في الحياة اليوم.

 

توقعات برج السرطان الوظيفي اليوم السبت 29 يونيو 2024

إن العمل الذي ستبدأه اليوم من المؤكد أنه سيمنحك شيئًا لم تحلم به حقًا، وسينجح الباحثون عن عمل اليوم في اجتياز المقابلة للانضمام إلى منظمة جديدة، وقد تزعجك بعض الخلافات البسيطة داخل الفريق في النصف الأول من اليوم، ومع ذلك، يجب أن تكون محترفًا ويجب أن يكون الهدف النهائي هو تقديم النتائج.

 

توقعات برج السرطان في المال اليوم السبت 29 يونيو 2024

ستكون الثروة موجودة ولكن من الجيد أن يكون لديك سيطرة على الإنفاق، ولا تنفق مبلغًا كبيرًا على الرفاهية اليوم، ومع ذلك، قد تمضي قدمًا في فكرة شراء المجوهرات، وقد تشتري أيضًا منزلًا جديدًا أو سيارة اليوم. هذا هو الوقت المناسب للاستثمار ولكن عليك أن تبقي عينيك مفتوحتين ويجب أن تكون انتقائيًا.

 

توقعات برج السرطان في الصحة اليوم السبت 29 يونيو 2024

ستكون العدوى البسيطة بما في ذلك التهاب الحلق والسعال والإنفلونزا والعطس شائعة، وسيشكو بعض الأطفال من كدمات أثناء اللعب، ويمكن أن تصاب الإناث بمشاكل في صحة الفم. 

 

صفات برج السرطان

  • القوة: حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، مخلص، خير، مهتم
  • نقاط الضعف: لا يشبع، متملك، متزمت
  • الرمز: السلطعون
  • العنصر: الماء
  • جزء الجسم: المعدة والثدي
  • حاكم الإشارة: القمر
  • يوم الحظ: الاثنين
  • اللون المحظوظ: الأبيض
  • رقم الحظ: 2
  • حجر الحظ: اللؤلؤة.

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