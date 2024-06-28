موعد إجازة رأس السنة الهجرية وأبرز رسائل التهنئة
تعتبر إجازة رأس السنة الهجرية من أهم المناسبات الدينية في مصر، حيث تحتفل بها جميع فئات الشعب المصري باحترام وبهجة، وتتميز هذه العطلة بتقاليد عريقة وعادات مميزة توارثتها الأجيال عبر الزمن.
تعتبر إجازة رأس السنة الهجرية في مصر مناسبة مميزة للتواصل الاجتماعي والاحتفال بالدين الإسلامي. وتشكل هذه العطلة فرصة للتجديد والبدء من جديد.
إجازة رأس السنة الهجرية 1446
تبدأ عطلة رأس السنة الهجرية في مصر في اليوم الأول من شهر محرم، وهو الشهر الأول في التقويم الإسلامي، ويوافق هذا اليوم ذكرى هجرة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.
ويوافق يوم اجازة راس السنة الهجرية 1446 هذا العام اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو، حيث يتم اعلانها رسميًا بعد أن يتم استطلاع رؤية دار الإفتاء.
من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية كما جرت العادة، وفقَا لقرارت مجلس الوزراء المصري، على أن يتم ترحيلها لنهاية الأسبوع أو تبكيرها ليوم الأحد.
تقاليد رأس السنة الهجرية 2024
من أهم تقاليد عيد رأس السنة الهجرية في مصر زيارة الأقارب والأصدقاء وتبادل التهاني بالعام الجديد.
إقامة حفلات وفعاليات:
تقام العديد من الحفلات والفعاليات في جميع أنحاء مصر بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، حيث يتم تنظيم العروض الفنية والمسرحية والغنائية.
مشاهدة التلفزيون:
يقضي الكثير من المصريين عيد رأس السنة الهجرية في مشاهدة التلفزيون، حيث يتم عرض العديد من البرامج الخاصة بهذه المناسبة.
رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446
عام هجري جديد مبارك، نسأل الله أن يجعله عام خير وبركات على أمتنا الإسلامية.
كل عام وأنتم بخير، عام هجري سعيد.
مع حلول العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يمنحنا الصحة والعافية والتوفيق.
عام هجري مبارك، كل عام وأنتم أقرب إلى الله.
مع هلال العام الهجري الجديد، نرجو أن تتحقق أحلامكم وتزهر آمالكم.
كل عام وأنتم بخير، عام هجري سعيد ملؤه السعادة والنجاح.
عام هجري مبارك، نسأل الله أن يهدينا ويهدي أمتنا الإسلامية إلى سواء السبيل.
مع حلول العام الهجري الجديد، نبارك لكم ونرجو لكم عامًا مليئًا بالخير والبركات.
كل عام وأنتم بخير، عام هجري سعيد.
عام هجري مبارك، نسأل الله أن يوفقنا لعبادته وإرضائه.
مع هلال العام الهجري الجديد، نرجو أن يعمّ السلام والوئام على أمتنا الإسلامية.
كل عام وأنتم بخير، عام هجري سعيد.