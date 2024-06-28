موعد إجازة رأس السنة الهجرية وأبرز رسائل التهنئة

تعتبر إجازة رأس السنة الهجرية من أهم المناسبات الدينية في مصر، حيث تحتفل بها جميع فئات الشعب المصري باحترام وبهجة، وتتميز هذه العطلة بتقاليد عريقة وعادات مميزة توارثتها الأجيال عبر الزمن.

تعتبر إجازة رأس السنة الهجرية في مصر مناسبة مميزة للتواصل الاجتماعي والاحتفال بالدين الإسلامي. وتشكل هذه العطلة فرصة للتجديد والبدء من جديد.

إجازة رأس السنة الهجرية 1446

تبدأ عطلة رأس السنة الهجرية في مصر في اليوم الأول من شهر محرم، وهو الشهر الأول في التقويم الإسلامي، ويوافق هذا اليوم ذكرى هجرة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

ويوافق يوم اجازة راس السنة الهجرية 1446 هذا العام اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو، حيث يتم اعلانها رسميًا بعد أن يتم استطلاع رؤية دار الإفتاء.

من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية كما جرت العادة، وفقَا لقرارت مجلس الوزراء المصري، على أن يتم ترحيلها لنهاية الأسبوع أو تبكيرها ليوم الأحد.

تقاليد رأس السنة الهجرية 2024

من أهم تقاليد عيد رأس السنة الهجرية في مصر زيارة الأقارب والأصدقاء وتبادل التهاني بالعام الجديد.

إقامة حفلات وفعاليات:

تقام العديد من الحفلات والفعاليات في جميع أنحاء مصر بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، حيث يتم تنظيم العروض الفنية والمسرحية والغنائية.

مشاهدة التلفزيون:

يقضي الكثير من المصريين عيد رأس السنة الهجرية في مشاهدة التلفزيون، حيث يتم عرض العديد من البرامج الخاصة بهذه المناسبة.

رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446