الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيناس حمدان: 625 ألف طفل باتوا دون تعليم بقطاع غزة

القائم بأعمال مدير
القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، إن 625 ألف طفل باتوا من دون تعليم، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات التي تؤهل أي شخص للحياة في القطاع.

وأضافت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة أونروا في قطاع غزة، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن توقف العملية التعليمية بالتأكيد مأساة أخرى تضاف إلى كم المآسي المتعددة والقاتلة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن منذ أكثر من 8 أشهر لم تقدم أي خدمات تعليمية لهذا العدد الكبير من الطلاب والطالبات في قطاع غزة، بسبب تدمير الكثير من المدارس والمنشآت التعليمية في القطاع.

ونوهت بأن الكثير من المدارس في القطاع، تحولت لمراكز للإيواء بدلًا من أن يذهب الطالب ويتلقى خدمات تعليم ينام في هذه المدرسة ويلجأ إليها ويحاول الاحتماء من القصف فيها، وبالتالي نحن نواجه الآن كارثة جيل كامل لم يتلق خدمات تعليمية. 

وتابعت أن أكثر من 190 منشأة تابعة لأونروا، دمُرت بشكل كامل و70 منها تم تدميرها بشكل جزئي، حيث تحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة بناء وإصلاح.

إيناس حمدان قطاع غزة غزة أونروا القاهرة الإخبارية

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