سعر الذهب اليوم السبت 29-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

ننشر سعر الذهب اليوم السبت 29-6-2024 في مصر للبيع والشراء والذي يشهد ارتفاعًا طفيفًا متأثرًا بالبورصة العالمية والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عقب صدور بيانات سوق العمل وبيانات الناتج الإجمالي المحلي، حيث سجلت نحو 2328 دولارًا أمريكيًا.

سعر الذهب اليوم السبت 29-6-2024 في مصر للبيع والشراء

ننشر للجمهور سعر الذهب اليوم السبت 29-6-2024 في مصر للبيع والشراء والتي تشهد حالة من الارتفاع بفعل صدور بيانات اقتصادية مهمة، وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3611.5 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3588.5 جنيه.

هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.



سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3310.5 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3289.5 جنيه.

هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3160 جنيهًا.

بلغ سعر الشراء 3140 جنيهًا.

هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2708.5 جنيه.

بلغ سعر الشراء 2691.5 جنيه.

هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2106.75 جنيه.

بلغ سعر الشراء 2093.25 جنيه.

هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1805.75 جنيه.

بلغ سعر الشراء 1794.25 جنيه.

هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1354.25 جنيه.

بلغ سعر الشراء 1345.75 جنيه.

هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

سجل جنيه الذهب في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 25280 جنيهًا.

بلغ سعر الشراء 25120 جنيهًا.

هبوط وصل إلى 40 نقطة.



سجلت سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية

بلغ سعر البيع 2328$.

بلغ سعر الشراء 2337$.

صعود وصل إلى 2 نقطة.