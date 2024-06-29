السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم السبت 29-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

ننشر سعر الذهب اليوم السبت 29-6-2024 في مصر للبيع والشراء والذي يشهد ارتفاعًا طفيفًا متأثرًا بالبورصة العالمية والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عقب صدور بيانات سوق العمل وبيانات الناتج الإجمالي المحلي، حيث سجلت نحو 2328 دولارًا أمريكيًا.

سعر الذهب اليوم السبت 29-6-2024 في مصر للبيع والشراء

ننشر للجمهور سعر الذهب اليوم السبت 29-6-2024 في مصر للبيع والشراء والتي تشهد حالة من الارتفاع بفعل صدور بيانات اقتصادية مهمة، وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3611.5 جنيه.
بلغ سعر الشراء 3588.5 جنيه.
هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

txt

سعر الذهب اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

txt

تحديثات فورية.. سعر الدولار اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري بالبنوك


سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3310.5 جنيه.
بلغ سعر الشراء 3289.5 جنيه.
هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3160 جنيهًا.
بلغ سعر الشراء 3140 جنيهًا.
هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2708.5 جنيه.
بلغ سعر الشراء 2691.5 جنيه.
هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.


سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2106.75 جنيه.
بلغ سعر الشراء 2093.25 جنيه.
هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1805.75 جنيه.
بلغ سعر الشراء 1794.25 جنيه.
هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1354.25 جنيه.
بلغ سعر الشراء 1345.75 جنيه.
هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

txt

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 28-6-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

txt

سعر الأرز الشعير الآن 2024 وأسعار السلع التموينية لشهر يوليو

سجل جنيه الذهب في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 25280 جنيهًا.
بلغ سعر الشراء 25120 جنيهًا.
هبوط وصل إلى 40 نقطة.


سجلت سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية

بلغ سعر البيع 2328$.
بلغ سعر الشراء 2337$.
صعود وصل إلى 2 نقطة.

اقرأ أيضًا  

أسعار السلع التموينية يوليو 2024

سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب محلات الصاغة سعر جرام الذهب جرام الذهب سعر الذهب اليوم السبت سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

مواد متعلقة

سعر الأرز الشعير الآن 2024 وأسعار السلع التموينية لشهر يوليو

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

سعر الذهب اليوم السبت 29-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

"الإسكان" تعلن موعد التقديم على شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 29-6-2024 فى مصر

هل الشهر العقارى يعمل السبت؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية