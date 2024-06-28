البنك الأهلي يسحق المقاولون برباعية ويقترب من البقاء في دوري نايل

واصل البنك الأهلي انتصاراته في دوري نايل وهزم المقاولون 4-1 في المباراة التي أقيمت بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الثامن والعشرين ليرتفع رصيد البنك الأهلي إلى 30 نقطة ويقطع خطوة كبيرة في مشوار البقاء بينما توقف رصيد المقاولون عند 19 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بهدفين وكان الهدف الأول تاريخيا لأنه أصبح أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري وجاء بعد 11 ثانية فقط عندما تلقي أسامة فيصل كرة طولية ولعبها برأسه إلى ياو أنور الذي راوغ الحارس محمود أبوالسعود وسدد الكرة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للبنك الأهلي.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 15 عندما مرر محمد بسيوني الكرة إلى ياو أنور المنطلق في الجانب الأيمن فدخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية أرضية لم يجد أسامة فيصل صعوبة في إيداعها المرمى مسجلا الهدف الثاني للبنك الأهلي.

في بداية الشوط الثاني أجرى طارق مصطف المدير الفني للبنك الأهلي التغيير الأول بنزول سيرجي أكا بدلا من محمد فتحي ودفع معتمد جمال المدير الفني للمقاولون بجوزيف أوشايا وعبد الرحمن خالد "جبنة" بدلا من أحمد عبد العزيز مودي ومحمد عبدالناصر.

في الدقيقة 51 مرر عمر سافيولا كرة عرضية من ركلة ركنية سددها أمادو نياس برأسه دون مضايقة من الدفاع مسجلا الهدف الأول للمقاولون.

في الدقيقة 61 مرر محمد هلال الكرة لأسامة فيصل الذي مررها عرضية أرضية لإسحاق يعقوب الذي سدده قوية أنقذها محمود أبوالسعود حارس المقاولون وارتدت إلى ياو أنور الذي سددها داخل المرمى واحتسب الحكم أمين عمر الهدف لكن بعد العودة لتقنية الفيديو قام لحكم بإلغاء الهدف يعد تأكده من وجود خطأ لصالح أمادو نياس لاعب المقاولون.

كاد المقاولون يدرك التعادل في الدقيقة 67 عندما مرر عمر سافيولا كرة عرضية من ركلة ركنيه هيأها أمادو نياس برأسه لأسامة النجا الذي سدده قوية اصطدمت بمدافعي البنك الأهلي وتحولت إلى ركنية.

في الدقية 69 دفع معتمد جمال بأمير عابد بدلا من أسامة النجار ودفع طارق مصطفى بأحمد مدبولي ومحمد عبداللطيف جريندو بدلا من محمد هلال وأسامة فيصل.

في الدقيقة 70 مرر إسحاق يعقوب كرة عرضية أبعدها نور الدين فاروقا بشكل خاطىء ووصلت خارج منطقة الجزاء للبديل سيرجي أكا الذي هيأها لنفسه وسددها قوية داخل المرمى مسجلا الهدف الثالث للبنك الأهلي.

بعد الهدف أجرى معتمد جمال التغيير الأخير بنزول محمود وادي بدلا من محمد سالم وفي الدقيقة 82 مرر أحمد مدبولي كرة عرضية من ركلة ركنية سددها أيمن أشرف برأسه وارتدت من العارضة إلى محمد عبد اللطيف جريندو الذي سددها برأسه داخل المرمى مسجلا الهدف الرابع للبنك الأهلي.

بعد الهدف فع طارق مصطفى بمحمود قاعود ومحمود سيد بدلا من ياوأنور وأحمد النادري وسجل محمود قاعود هدفا ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفار لوجود لمسة يد على قاعود لتنتهي المباراة بفوز البنك الأهلي 4-1.