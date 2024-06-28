تعرف على أبرز فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة

تتجه أنظار العالم أجمع نحو جمهورية مصر العربية وخاصة مدينة العلمين الجديدة، حيث يتم الاستعداد للحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط وهو مهرجان العلمين الجديدة.

ويعتبر هذا المهرجان هو من أهم الفرص التي يجب استغلالها للترويج لمدينة العلمين الجديدة وجذب الزوار والمستثمرين للاستثمار فيها.

ويتضمن مهرجان مدينة العلمين الجديدة العديد من الفعاليات المتنوعة التي تشمل الرياضة والمسابقات الترفيهية والمعارض الفنية والحفلات الغنائية لنجوم مصر والوطن العربي والعالم.

الهدف من مهرجان مدينة العلمين الجديدة:

تهدف فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مدينة العلمين وتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين وتعزيز السياحة في منطقة العلمين ومرسى مطروح والساحل الشمالي كما تهدف إلى الترويج للأنشطة الاستثمارية وفرصة للمستثمرين للاطلاع على فرص المشاريع الاستثمارية هناك وخاصة عند مدينة رأس الحكمة.

ومن المتوقع أن يحظى مهرجان العملين الجديدة بمشاركة واسعة من الزوار والمهتمين حيث يتوقع استقبال ما يقرب من مليون زائر من داخل وخارج مصر والوطن العربي مما يساهم في تعزيز السياحة والترويج لمدينة العلمين الجديدة بشكل عام.

فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة:

سوف يتم إطلاق مهرجان مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" خلال شهر يوليو القادم لعام 2024، وقد يفتتحه مجموعة من نجوم كرة القدم في بطولة كرة القدم الشاطئية وتم تنظيم فعاليات أخرى للعديد من الأنشطة الترفيهية حيث أطلق على هذه الفعاليات "مستقبل مصر السياحي والعمراني الجديد".

أنشطة وفعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة:

الأنشطة الرياضية:



نشاط كرة القدم الدولية الشاطئية.

نشاط خاص بسباق السيارات.

نشاط خاص بعروض الطائرات.

نشاط خاص برياضة الجودو.

نشاط خاص بالسباحة.

نشاط خاص بركوب الدراجات.

فعالية تحدي الجيل الذهبي والذي يحضره عدد من لاعبي كرة القدم المصرية مثل حسام غالي، عصام الخضري وغيرهم من مشاهير لاعبي كرة القدم.

فعاليات ترفيهية:



فعالية خاصة بعرض أزياء لممصمم الازياء العالمي مايكل سينكو وغيره مم مصممين الازياء الآخرين.



حفلات غنائية متنوعة لعدد كبير من نجوم الوطن العربي مثل تامر حسني، اليسا، راغب علامة، نانسي عجرم.



ألعاب رياضية متنوعة:



يتضمن مهرجان العلمين الجديدة العديد من الأنشطة الترفيهية بحضور العديد من النجوم والفعاليات الرياضية المتنوعة والتي تشمل الرياضات الآتية:

سباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE.

كرة القدم الشاطئية.

لعبة الجودو.

بطولة ترياثلون.

بطولة بادل العالمية.

بطولة في رياضة التجديف.

فعالية لعروض سباق السيارات، والطائرات RC.

موكب الفراعنة للسيارات والذي يضم 100 سيارة سوف تسير من مدينة سفاجا إلى مدينة العلمين الجديدة ويعتبر من أضخم الفعاليات هناك.

مميزات مدينة العلمين الجديدة:



تعتبر مدينة العلمين الجديدة وجهة مثالية للحياة الساحلية والاستثمار حيث تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها وجهة مثالية للسياحة والاستثمار حيث تضم شواطئ جميلة وفنادق فاخرة وقرى سياحية كما يتوفر فيها كافة الخدمات والتي تشمل خدمات صحية، ترفيهية، تجارية، رياضية.



فضلا عن مساحتها الضخمة فهي تقوم على مساحة 48130.82 فدان، وبسبب هذه المساحة الضخمة تمكنت العديد من شركات التطوير من إنشاء المشاريع السياحية والمرافق الحيوية بما في ذلك الشواطئ، الفنادق، المنتجعات السياحية ولذلك هي من المدن التي تعتبر وجهة مثالية للاستثمار أيضا.

كل هذا بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الساحرة التي تجعل سكان هذه المدينة في حالة من الاستجمام والهدوء.

وتعتبر مدينة العلمين الجديدة من المدن التي تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط ولذلك من مميزات هذه المدينة هي الطبيعة الخلابة التي تحيط لها من كل جانب بما في ذلك الجبال والصحراء ومياة البحر الصافية بالإضافة إلى الرمال البيضاء النظيفة مما تساهم هذه العوامل في أن تكون وجهة سياحية ساحرة.

بالإضافة إلى المنتجعات التي تم تطويرها هناك حيث حرصت شركات التطوير العقاري على تنفيذ قرى سياحية في العلمين الجديدة بسبب مميزاتها التي لا حصر لها، ولذلك تعد هذه المدينة خيار رائع لكل من يبحث عن أجواء ساحرة وسط الطبيعة الخلابة.

وتعتبر مدينة العلمين الجديدة مركز تجاري بسبب وقوعها في منطقة الداون تاون، وهي من المناطق التجارية والتي تشمل كافة الخدمات حيث تضم 200 وحدة تجارية وتتكون من 14 مبنى بإجمالي 40 عمارة، وما يميز هذه المنطقة هي أنها قد تم تطويرها على عدة مراحل وكل مرحلة لها إطلالة منفصلة وكل مبنى يتوفر لها جراج خاص بها.

بالإضافة إلى قرب موقع العلمين الجديدة من الطرق الرئيسية والقرى الحيوية والخدمات الهامة مثل طريق الفوكا الجديد، أبراج العلمين، مطار العلمين، الإسكندرية، القاهرة، مما يساعد هذا الموقع العملاء التنقل بسهولة.



مشاريع مدينة العلمين الجديدة:

من ضمن أهداف مهرجان العلمين الجديدة الذي تم إطلاقه تحت عنوان عالم العلمين حيث يعد من ضمن أهداف المهرجان هو لفت أنظار المستثمرين والعملاء للقرى السياحية والمشاريع السكنية التي تم تطويرها في هذه المدينة الخلابة.