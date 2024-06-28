يورو 2024| فان دايك ينتقد أداء هولندا ويكشف توقعاته قبل مواجهة رومانيا

انتقد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، أداء منتخب هولندا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" حتى الآن، بعد تأهل الفريق إلى ربع النهائي بعد أداء متذبذب في المرحلة الأولى من البطولة.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة رومانيا، يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وفي تصريحاته التي نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أقر فان دايك بالأداء الضعيف للفريق في مباراتهم أمام النمسا، وأعرب عن استيائه من عدم القدرة على المساهمة بشكل أفضل في تحقيق النتائج المرجوة.

وخسر منتخب هولندا أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات، ليتأهل في المركز الثالث كأحد أفضل 4 ثوالث.

وأكد فان دايك على ضرورة تغيير الأداء بسرعة والتركيز على الفرص المتاحة في المباراة المقبلة ضد رومانيا في دور الـ16، معبرًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق نتائج أفضل في المراحل القادمة من البطولة.