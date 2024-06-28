الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024| فان دايك ينتقد أداء هولندا ويكشف توقعاته قبل مواجهة رومانيا

فان دايك
فان دايك

انتقد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، أداء منتخب هولندا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" حتى الآن، بعد تأهل الفريق إلى ربع النهائي بعد أداء متذبذب في المرحلة الأولى من البطولة.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة رومانيا، يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

 وفي تصريحاته التي نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أقر فان دايك بالأداء الضعيف للفريق في مباراتهم أمام النمسا، وأعرب عن استيائه من عدم القدرة على المساهمة بشكل أفضل في تحقيق النتائج المرجوة.

وخسر منتخب هولندا أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات، ليتأهل في المركز الثالث كأحد أفضل 4 ثوالث.

وأكد فان دايك على ضرورة تغيير الأداء بسرعة والتركيز على الفرص المتاحة في المباراة المقبلة ضد رومانيا في دور الـ16، معبرًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق نتائج أفضل في المراحل القادمة من البطولة.

فيرجيل فان دايك فان دايك ليفربول هولندا كأس أمم أوروبا يورو 2024

مواد متعلقة

وكالة إدارة أعمال أحمد قندوسى تنفى تورطه فى عرقلة انتقال بلعيد إلى الأهلى

تشكيل الأهلي المتوقع ضد فاركو وموعد المباراة والقنوات الناقلة

منتخب مصر الأولمبى يتلقى صدمة من محمد صلاح قبل أولمبياد باريس

لن ينتقل إلى الأهلي.. يزن النعيمات يستقر على وجهته الجديدة

بطولة الكرة الشاطئية.. نجوم مصر فى تحد ذهبى بمهرجان العلمين

منتخب تركيا يهزم التشيك ويتأهل لثمن نهائى يورو 2024

منتخب جورجيا يرافق البرتغال بالفوز على رفاق رونالدو بثنائية

الشوط الأول: منتخب البرتغال يتأخر أمام جورجيا بهدف فى يورو 2024

الأكثر قراءة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

أول تعليق من جهاز أكتوبر الجديدة على واقعة سرقة محطة توزيع الكهرباء

مصدر فى الأهلى يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات ملف تجديد عقد عمرو السولية

“حادثة قبل العيد والنهاردة ثعبان”.. رعب فى منزل نرمين الفقى (فيديو)

استجواب متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة الاتجار فى المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل