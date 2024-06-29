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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 29-6-2024

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

زاد البحث عن أخبار حالة الطقس اليوم السبت 29-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر عبر المنصات الإلكترونية وموقع البحث العالمي جوجل، وذلك منذ دخول شهور فصل الصيف والموجات شديدة الحرارة المتعاقبة على البلاد.

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 29-6-2024

نعرض للقراء في السطور التالية أخبار حالة الطقس اليوم السبت 29-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر، حيث أكد بيان هيئة القومية للأرصاد الجوية على وجود أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارا على أغلب محافظات الجمهورية وحارة رطبة على السواحل الشمالية ومائلًا للحرارة رطبة ليًلا على أغلب الانحاء ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية خلال ساعات النهار، حيث سجلت درجة الحرارة في محافظة القاهرة معدلات ارتفاع من 2 إلى 3 درجات، ومن المتوقع أن تشهد نسب الرطوبة مع زيادة الإحساس بحرارة الطقس زيادة 2:3 درجة.

وأشارت كافة صور الأقمار الصناعية إلى وجود نشاط في حركة الرياح على كافة محافظات الجمهورية، حيث يتميز فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة بسبب الكتل الهوائية الصحراوية الجافة.

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حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت 29-6-2024

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد طقسًا صيفيًا مرتفع الحرارة على مدار الـ24 ساعة مع هدوء تام في حركة الرياح، وحذر بيان هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط الغربية وحتى يوم الأحد المقبل، حيث تتراوح سرعة الرياح من 40/50 من / كم وارتفاع الأمواج ( 1.5:2.5) م.

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ارتفاع درجات الحرارة.. توقعات حالة الطقس غدا السبت 29 يونيو 2024

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"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم السبت 29-6-2024

سجلت درجة الحرارة في محافظة القاهرة العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة الفيوم العظمى 43 والصغرى 23 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة أسيوط العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة قنا العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة الأقصر العظمى 45 والصغرى 30 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة الويس  العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة مطروح العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة بورسعيد العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة الوادي الجديد العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

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