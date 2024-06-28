مصدر بالدفاع الكندية: نشارك سفارتنا ببيروت بالتخطيط للإجلاء المحتمل لرعايانا

قال مصدر بالدفاع الكندية، اليوم الجمعة، ان الدفاع الكندية تشارك السفارة في بيروت بالتخطيط ببيروت للاجلاء المحتمل لرعايانا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية في نبأ عاجل.

الجيش الكندي يخطط لإجلاء 20 ألف شخص من لبنان



وفي السياق ذاته، قال الجنرال الكندي واين آير يوم الأربعاء إنه يتم وضع خطط مرة أخرى لإجلاء ما يقرب من 20 ألف كندي من لبنان في حالة نشوب الصراع الحالي بين إسرائيل وحزب الله يندلع في قتال واسع النطاق.

وقال القائد العسكري الأعلى في البلاد إنه تم وضع خطط إخلاء طارئة لإخراج ما يقرب من 20 ألف كندي من لبنان في حالة اندلاع قتال واسع النطاق بين إسرائيل وحزب الله، لكن هذه الخطط تعتمد بشكل كبير على دعم الحلفاء.

أدلى الجنرال واين آير، رئيس أركان الدفاع، بهذه التصريحات في مقابلة واسعة النطاق مع قناة سي بي سي نيوز يوم الأربعاء قبل تقاعده الشهر المقبل.

وقال آير: "لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا"، "سيكون ذلك بمثابة جهد ائتلافي إلى حد كبير، ونحن مرتبطون بشدة- بقوة شديدة- بحلفائنا".

وأشار إلى أنه فيما يتعلق برد الحكومة الكندية، فإن الشئون العالمية الكندية هي المسئولة، لكن القادة العسكريين المتحالفين الذين سيتعين عليهم تنفيذ عملية الإخلاء اجتمعوا يوم الثلاثاء لمناقشة ما هو متاح وكيف يمكن القيام بذلك بأمان.

كندا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان بسبب الوضع الأمني ​​"المتقلب".

ويوم الثلاثاء، حذرت وزيرة الخارجية ميلاني جولي الكنديين من مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن.

وبعد محادثة أخيرة بين جولي ونظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن كندا تدرس إجلاء ما يصل إلى 45 ألف شخص.

ومع تزايد الهجمات عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان، فإن التهديد بنشوب حرب إقليمية شاملة مع حزب الله، حليف حماس، يصبح احتمالاً أكبر، وتعكس خطط الإخلاء الجهود التي بذلت عام 2006.

وقال آير إن حجم إخراج غير المقاتلين من لبنان هو أمر يشغل المخططين العسكريين، مشيراً إلى أن "الرقم الذي ننظر إليه يزيد قليلاً عن 20 ألفاً، واستناداً إلى [البيانات] التاريخية، ما فعلناه في عام 2006".

قبل ثمانية عشر عاماً، وعلى مدى أسبوعين في شهر يوليو، تم إجلاء ما يقرب من 15 ألف شخص- معظمهم كنديون- من لبنان بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وعلى الرغم من الاستعدادات، أقر آير بأنه "قلق للغاية" بشأن احتمال نشوب حرب بين إسرائيل والجماعة المسلحة المتمركزة في لبنان هذا الصيف.

امرأة تجلس على طاولة تشير بالإيماءات أثناء التحدث، يجلس بجانبها رجل يرتدي الزي العسكري.

وبعد وقت قصير من هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي، بدأ حزب الله في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وفي الأسبوع الماضي، اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه وافق على خطط لشن هجوم على لبنان، وأنه ينتظر فقط الموافقة السياسية لبدء العملية.

وقال آير إن فريقاً عسكرياً كندياً موجود حالياً في لبنان وينسق مع السفارة في بيروت في حالة حدوث الأسوأ، ويريد الإسرائيليون الذين نزحوا بسبب القتال مع حزب الله العودة إلى ديارهم مع اقتراب الصراع من حرب شاملة.

وقال الجنرال: "لدينا فريق آخر سيكون قريباً في قبرص، لنفض الغبار عن خطة [الإخلاء]"، في إشارة إلى الخطط التي تم وضعها في الخريف الماضي عندما صدرت أوامر بإرسال 500 جندي كندي إلى المنطقة استعداداً لما كان يعتقد في ذلك الوقت، ليكون الإخلاء وشيكاً.