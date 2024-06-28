الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحوثيون: غارات أمريكية بريطانية على مدينة الحديدة

غارات أمريكية بريطانية
غارات أمريكية بريطانية على مدينة الحُديدة

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، عن شن غارات أمريكية بريطانية على مدينة الحُديدة باليمن؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
 

وفي سياق متصل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، مساء أمس الخميس، إن الجماعة اليمنية استهدفت السفينة «سيجوي» في البحر الأحمر بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، حسب وكالة «رويترز».

وأعلنت جماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية، أمس الأول الأربعاء، عن استهداف سفينة في ميناء حيفا شمال فلسطين المحتلة بعدد من المسيرات، عبر عملية نفذتها بالاشتراك مع «المقاومة الإسلامية» في العراق.

اليمن الح ديدة غارات القاهرة الإخبارية

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