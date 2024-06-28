الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز

أول تعليق من جهاز أكتوبر الجديدة على واقعة سرقة محطة توزيع الكهرباء

المهندس محمود مراد
المهندس محمود مراد

كشف المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، على واقعة سرقة محطة توزيع كهرباء أكتوبر الجديدة.

وقال مراد في تصريح خاص لـ: "الدستور"، إن تشكيلا عصابيا قام فجرًا بسرقة المحطة، مما أدى لانقطاع التيار الكهربي، ومن ثم توقف محطات المياه، ووقف مرفق المياه عن المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات الفنية في وقتها لعودة التيار لخدمة المواطنين، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وأشار نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة إلى أن المحطة التي تعرضت للسرقة لم يتسلمها الجهاز حتى الآن، وهي في عهدة شركة المقاولات، والتي سوف تقوم بعمل جميع الإصلاحات وتركيب الكابلات التي تمت سرقتها على حسابها دون أي تكاليف على جهاز المدينة.

وتعرضت محطة توزيع كهرباء أكتوبر الجديدة لحادث سرقة، صباح اليوم الجمعة، حيث تمت سرقة الكابلات الأرضية بمحطة التوزيع الخاصة بالمدينة.

وذكر مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن محطة التوزيع الخاصة بمدينة أكتوبر الجديدة لم تسلم بعد لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وما زالت في عهدة جهاز مدينة أكتوبر الجديدة.

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