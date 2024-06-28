الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زكى القاضى: مؤتمرات الشباب عملت على تعزيز التواصل معهم

زكي القاضي
زكي القاضي

قال زكي القاضي، الكاتب الصحفي، إن المؤتمر الوطني للشباب عمل على تعزيز التواصل بين الدولة المصرية والكوادر الشبابية، وهذا التواصل أدى إلى إنتاج الكثير من الأفكار الجذابة والمبتكرة في كل القطاعات والمجالات.

تعزيز التواصل مع الشباب

وأكد القاضي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية عملت على تدشين مؤتمر الشباب على مستوى محافظات الجمهورية بالكامل، وعدم الاقتصار على القاهرة والإسكندرية مثلما كان يتم من قبل.

وأضاف في حديثه، أن هذا المؤتمر كان فرصة عظيمة للتفكير في منتدى شباب العالم الذي أصبح له صوت مسموع على مستوى العالم بأكمله.

التواصل مع الكوادر الشبابية 

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية توليه رئاسة الجمهورية حرص على الاستماع لأزمات ومشاكل الشباب في مختلف المحافظات، وهذا التواصل عزز من الفكر الوطني لدى الشباب المصري الذين هم عماد هذه الأمة.

زكي القاضي الكاتب الصحفى اكسترا نيوز الدولة المصرية القطاعات والمجالات

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