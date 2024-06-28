الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو: إذا توصلنا لاتفاق يسمح بعودة سكان الشمال لمنازلهم يمكننا التوصل لتسوية

نتنياهو
نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن تل أبيب إذا توصلت لاتفاق يسمح بعودة سكان الشمال لمنازلهم يمكننا التوصل لتسوية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أفادت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، أكد للمسئولين الأمريكيين أن إسرائيل لا تسعى للحرب مع حزب الله، بل تريد التوصل لاتفاق معه إذا كان ذلك ممكنًا.

وأشار بيان إذاعة جيش الاحتلال عن جالانت، إلى أن اتفاقًا يبعد حزب الله عن الحدود سيكون مقبولًا بالنسبة لإسرائيل.

القاهرة الإخبارية نتنياهو تل أبيب عودة سكان الشمال لتسوية

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