الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مد فترة التصويت فى الانتخابات الإيرانية حتى الثامنة مساءً

الانتخابات الإيرانية
الانتخابات الإيرانية

أعلنت مفوضية الانتخابات الإيرانية عن تمديد فترة التصويت حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لطهران؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

الانتخابات الإيرانية

بدأ الناخبون في إيران الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم في انتخابات مبكرة لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.

ويتنافس على رئاسة إيران أربعة مرشحين، هم كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي، ورئيس البرلمان محمد باكر، ووزير العدل السابق مصطفى بور محمدي والمرشح الإصلاحي مسعود بسكشان.

ويبلغ عدد الناخبين في إيران أكثر من 61 مليونًا من مواطني البلاد البالغ عددهم أكثر من 85 مليونًا، حيث يتم فرز جميع الأصوات يدويًا ما يعني أن إعلان النتيجة النهائية لن يحدث قبل يومين على الأقل.

الانتخابات الايرانية فترة التصويت طهران القاهرة الإخبارية إيران

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