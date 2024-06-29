السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات برج الثور اليوم السبت 29 يونيو 2024

برج الثور
برج الثور

يبحث الكثير من المواطنين على محركات جوجل عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج على كافة الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية، وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمها موقع "الدستور" فيما يخص برج الثور خلال السطور التالية:

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توقعات برج الثور اليوم السبت 29 يونيو 2024

أنت محظوظ من الناحية العاطفية وستتاح لك خيارات للنمو على الصعيد المهني، وقد تأتي إليك الثروة من مصادر مختلفة، وأيضًا صحتك جيدة اليوم.

 

توقعات برج الثور في الحب اليوم السبت 29 يونيو 2024

قد تحدث ارتعاشات خفيفة في العلاقة، وقد يكون السبب عبارة أو تعليق بريء وعليك أن تأخذ زمام المبادرة لتسوية هذا الأمر، لذا استمتع بوقت رائع مع شريكك في منطقة منعزلة، فقد تقضيان بعض الوقت معًا في القطار أو في الكافيتريا اليوم، وستحمل بعض إناث برج الثور اليوم وتحتاج الإناث غير المتزوجات إلى توخي الحذر أثناء قضاء الوقت مع حبيبهن.

 

توقعات برج الثور الوظيفي اليوم السبت 29 يونيو 2024

أظهر موقفك اليوم والذي سيحقق النجاح في مكان العمل، حيث يمكن لأولئك الذين يطمحون إلى الانضمام إلى وظيفة جديدة ترك الورقة بثقة حيث سيتم جدولة المقابلات اليوم، وسيكون للأكاديميين والعاملين في مجال الرعاية الصحية ومؤلفي النصوص وعلماء النبات وأفراد الشرطة يومًا عاديًا، ومع ذلك، سيحتاج متخصصو تكنولوجيا المعلومات إلى إعادة صياغة أجزاء معينة من المهمة التي قد تختبر صبرهم. 

 

توقعات برج الثور في المال اليوم السبت 29 يونيو 2024

يمكنك التأكد من الوضع المالي حيث أن الثروة ستأتي من مصادر مختلفة، ولحسن الحظ، سيشهد سكان برج الثور الأصليين عائدًا جيدًا من استثمارهم السابق، ومن الضروري الحد من النفقات غير الضرورية، وشراء الذهب أو المجوهرات وهو أيضًا استثمار.

 

توقعات برج الثور في الصحة اليوم السبت 29 يونيو 2024

لن تعاني من أي مرض خطير اليوم، أما أولئك الذين يعانون من مشاكل في الهضم أو صداع شديد فسوف يحتاجون إلى رعاية طبية. تناول نظامًا غذائيًا مناسبًا غنيًا بالعناصر الغذائية ومارس الرياضة أيضًا للحفاظ على لياقتك. 

 

صفات برج الثور

  • القوة - عاطفي، عملي، دقيق، صبور، فني، رحيم
  • الضعف غير متسامح، متكل، عنيد
  • رمز الثور
  • عنصر الأرض
  • جزء الجسم الرقبة والحنجرة
  • برج الحاكم الزهرة
  • يوم الحظ الجمعة
  • اللون الوردي المحظوظ
  • رقم الحظ 6
  • حجر الحظ الأوبال

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