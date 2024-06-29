سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 29-6-2024

تهتم شريحة عريضة من المواطنين بمعرفة سعر الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن لوضع ميزانية شراء شهرية تكفي احتياجات الأسرة من البروتين الداجني والذي يعد وجبة رئيسية على السفرة المصرية سواء في الإفطار.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 29-6-2024

تتناول السطور التالية سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 29-6-2024 والتي تشهد تراجعا ملحوظا وذلك بسبب عدم الإقبال على شراء الدواجن عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك ووجود لحوم من الأضاحي في كافة البيوت ونعرض في السطور التالية أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزارع للتجار نحو 83 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 92 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي تسليم أرض المزارع للتجار نحو 110 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو تسليم أرض المزارع للتجار نحو 113 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 123 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات تسليم أرض المزارع للتجار نحو 70 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 72 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29-6-2024

سجل سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم من 5.50 إلى 5.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم من 5:75 إلى 6:00 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم من 6.25 إلى 6.50 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم من 20.50 إلى 20.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم من 16.50 إلى 16.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم من 14:00 إلى 14:25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور من 11.50 إلى 11.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام من 23:00 إلى 23.25 جنيه.

أسعار البيض اليوم السبت 29-6-2024

سعر طبق البيض الأبيض تسيم أرض المزارع للتجار وصلت إلى 141 جنيه وفي المحلات التجارية نحو 151 جنيه.

سعر طبق البيض الأحمر تسلم أرض المزارع للتجار وصلت إلى 143 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 153 جنيه.

سعر طبق البيض البلدي تسيم ارض المزارع للتجار وصلت إلى 120 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 130 جنيه.