التليفزيون الإيرانى: مفوضية الانتخابات تمدد فترة التصويت

أعلن التليفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، عن مفوضية الانتخابات بتمديد فترة التصويت حتى 16:30 بتوقيت جرينتش.

ويحق لنحو 61 مليون إيراني الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تمت الدعوة إليها بعد وفاة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.



الإيرانيون يدلون بأصواتهم



أدلى الإيرانيون بأصواتهم، اليوم الجمعة، في انتخابات رئاسية اتسمت بمحاولة إصلاحية وحيدة لاختراق التيار المحافظ المنقسم.

ويحق لنحو 61 مليون إيراني الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تمت الدعوة إليها بعد وفاة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.

يأتي الاقتراع على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية بشأن حرب غزة والاستياء من حالة الاقتصاد الإيراني المتضرر من العقوبات.

من بين المتنافسين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور، الذي يدقق في جميع المرشحين، رئيس البرلمان المحافظ محمد باقر قاليباف والمفاوض النووي السابق المحافظ سعيد جليلي، ويتنافس أيضًا الإصلاحي الوحيد مسعود بيزشكيان، والمرشح الرابع رجل الدين مصطفى بور محمدي.

وقد انسحب اثنان من المحافظين المتشددين- عمدة طهران علي رضا زاكاني ونائب الرئيس السابق أمير حسين غازي زاده هاشمي- عشية الانتخابات.

وجرت عملية التصويت في جميع أنحاء البلاد في أكثر من 58 ألف مركز اقتراع، معظمها في المدارس والمساجد، وصوت المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي وصفه بأنه "يوم فرح وسعادة"، بعد وقت قصير من فتح مراكز الاقتراع.

وقال خامنئي، الذي يتمتع بالسلطة السياسية المطلقة في إيران، "إننا نشجع شعبنا العزيز على أخذ مسألة التصويت على محمل الجد والمشاركة".

وفي الاستطلاع الأخير الذي أجري عام 2021، كانت نسبة المشاركة أقل بقليل من 49 بالمئة. اختار الناخبون الابتعاد بعد أن استبعد مجلس صيانة الدستور العديد من الإصلاحيين والمعتدلين.

- آمال حذرة -

وقبل هذه الانتخابات، أعرب بعض الناخبين عن مخاوفهم بشأن الآثار المتزايدة لارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الريال مقابل الدولار.

وقال قزلباش، وهو موظف متقاعد من القطاع العام، اكتفى بذكر اسمه الأخير: "لدينا بالفعل مشاكل، كل شيء باهظ الثمن، لكننا نأمل أن يتم حل هذه المشاكل مع وصول رئيس جديد".

"نحن إيرانيون ونتخذ قراراتنا بشأن قضايا البلاد".

وقال ناخب آخر يدعى محمد رضا هادي "37 عاما"، وهو طالب في طهران: "نحن نشارك في الانتخابات لتحديد المصير السياسي وحكم بلادنا بأنفسنا".

وأصر خامنئي هذا الأسبوع على أن "المرشح الأكثر تأهيلا" يجب أن يكون "الشخص الذي يؤمن حقًا بمبادئ الثورة الإسلامية" التي قامت عام 1979، والتي أطاحت بالنظام الملكي المدعوم من الولايات المتحدة.

وقال إن الرئيس المقبل يجب أن يسمح لإيران "بالمضي قدمًا دون الاعتماد على دول أجنبية"، رغم أنه أضاف أنه لا ينبغي لإيران "قطع علاقاتها مع العالم".

وأدى ترشيح بيزشكيان، الذي كان حتى وقت قريب غير معروف نسبيًا، إلى إحياء الآمال الحذرة للجناح الإصلاحي في إيران بعد سنوات من هيمنة المعسكرين المحافظ والمحافظ المتشدد.

وأشاد به آخر رئيس إصلاحي لإيران، محمد خاتمي، ووصفه بأنه "صادق وعادل ومهتم".