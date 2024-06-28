10 شروط للالتحاق بالمدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء شروط الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

أولا: شروط الالتحاق

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي (عام) دور أول 2024 بمجموع لا يقل عن (260) درجه ) أو ما يعادلها من الشهادة الإعدادية الازهرية

3- ألا يقل متوسط مجموع مواد الرياضيات + اللغة الانجليزية + العلوم) عن نسبة %95

4- التقديم متاح لجميع خريجى الإعدادية العامة الازهرية (بنين فقط من جميع محافظات جمهورية مصر العربية).

5- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2024 عن 18 سنة.

6- الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح الحاصلين على الشهادة الإعدادية في حالة التساوى لمجموع الاختبارات وبما لا يتعدى نسبة 20% من المقبولين

7- ان يسجل الطالب على الموقع الالكترونى الذي يتم نشره

8- ان يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

9- ان يكون لائق طبيا ( اجتياز الكشف الطبي).

10 - يتم سداد مبلغ 3000 (ثلاثة الاف جنيها ) مصريا للطلاب المقبولين مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنويًا طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن ( بالإضافة إلى المصاريف الحكومية العادية).

ثانيا: إجراءات الاختبارات

1 - يتم سداد مبلغ (250) مائتان وخمسون جنيهًا مصريًا بمنافذ الدفع الكترونية (غير مسترد رسوم التقدم والاختبارات لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ) سيتم الإعلان عنها قريبا

2 - يتم عقد اختبار إلكترونى للطلاب يشمل ( اللغة العربية - اللغة الانجليزية - الرياضيات - اختبار ذكاء (IQ) بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ويخطر بها الطلاب الكترونيا، وبعد انتهاء الطالب من أداء الاختبار تظهر نتيجته بشكل فورى إلكترونيًا دون تدخل بشرى، ويقوم بالتوقيع على ذلك.

3- يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس المجموع الاجمالي لاختبار، ويتم اختيار عدد (120) طالب الأعلى درجة لأداء الاختبارات اللازمة بإحدى المؤسسات العسكرية، وفى حالة تساوى الدرجات يتم الترتيب طبقا لأعلى مجموع فى الشهادة الاعدادية وفى حالة التساوى يتم الترتيب طبقا لأعلى مجموع فى درجات مواد ( الرياضيات - العلوم - اللغة الانجليزية) في حالة تخلف أو تعذر حضور أحد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلا منه.