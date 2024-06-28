الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استجواب متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة الاتجار فى المخدرات

متهم
متهم

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراض زراعية- عقارات- سيارات- شركات- مكاتب سيارات- مطاعم وكافتيريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.

وألقي القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في غسل أموال محصلة من ممارسته نشاطا إجراميا فى مجال تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجها على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات"، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ"60 مليون جنيه"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجهات المختصة أعمال غير مشروعة أنشطة مشروعة مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة الربح غير المشروع وغسل الأموال شراء أراضي زراعية

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