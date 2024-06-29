السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 29-6-2024 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 29-6-2024 والقنوات الناقلة لها من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة جوجل، وذلك لرغبة الملايين من المواطنين حول العالم في متابعة الدوريات العالمية والمحلية خلال الموسم 2023/2024 والتي يتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 29-6-2024

جاء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 29-6-2024 في مختلف الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم كما يلي:-

مباريات بطولة أمم أوروبا

موعد مباراة سويسرا ضد إيطاليا في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة ألمانيا ضد الدانمارك في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-6-2024 والقنوات الناقلة

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دورى نايل.. المقاولون يواجه البنك الأهلى فى مباراة مهمة بصراع الهبوط

مباريات بطولة كوبا أمريكا

موعد مباراة كولومبيا ضد كوستاريكا في تمام الساعة 1:00 مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة باراغواي ضد البرازيل في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت مدينة القاهرة.


مباريات الدوري الأمريكي MLS

موعد مباراة نيويورك سيتي ضد اورلاندو سيتي في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة نيو انجلاند ريفولوشن ضد كولومبوس كرو في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة نيويورك ريد بول ضد دي سي يونايتد في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة أتلانتا يونايتد ضد تورنتو في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة مونتريال ضد فيلادلفيا يونيون في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

مباريات الدوري البرازيلي

موعد مباراة كويابا ضد براغانتيو في تمام الساعة 0:30 مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة فاسكو دي جاماضد بوتافوغو في تمام الساعة 0:30 مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

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دورى نايل.. المقاولون يواجه البنك الأهلى فى مباراة مهمة بصراع الهبوط

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يحسم مصير الهبوط.. مواعيد مباريات الزمالك المتبقية بدوري نايل

القنوات الناقلة مباريات اليوم السبت 29-6-2024

يمكن مشاهدة كافة المباريات من خلال شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية الحاصلة على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-

قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12604.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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